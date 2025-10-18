Парламент Республики Сербской БиГ утвердил и.о. президента, сообщили СМИ

БЕЛГРАД, 18 окт – РИА Новости. Парламент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) утвердил кандидатуру советницы президента Милорада Додика Аны Тришич-Бабич на должность исполняющей обязанности президента РС БиГ, сообщает Парламент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) утвердил кандидатуру советницы президента Милорада Додика Аны Тришич-Бабич на должность исполняющей обязанности президента РС БиГ, сообщает Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС).

Правящая в Республике Сербской партия Союз независимых социал-демократов (СНСД) на обсуждении в Скупщине (парламенте) в субботу заявила, что выдвигает кандидатуру исполняющей обязанности президента из-за "противозаконных действий суда и ЦИК БиГ", которые своими решениями "сделали невозможным исполнение демократически избранным президентом Милорадом Додиком своих обязанностей".

"Народная Скупщина РС БиГ на своем 27-м особом заседании утвердила решение о назначении Аны Тришич-Бабич исполняющей обязанности президента. За это решение проголосовали 48 депутатов, четверо проголосовали против. Не было воздержавшихся, большинство депутатов оппозиции - партий СДС и ПДП - не присутствовали на голосовании", - говорится в сообщении.

Тришич-Бабич с 2015 года является советником президента Республики Сербской Милорада Додика, с 2007 по 2015 годы она была заместителем министра иностранных дел в совете министров Боснии и Герцеговины

Додик ранее сообщил, что референдум в РС БиГ о решениях суда БиГ и ЦИК о приговоре президенту и лишении его мандата, скорее всего, пройдет 9 января в День Республики Сербской.

В начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у Додика, после чего назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября.

Парламент РС 22 августа проголосовал за проведение 25 октября референдума с вопросом: "Принимаете ли решение неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и приговор неконституционного суда БиГ в отношении президента Республики Сербской, как и решение ЦИК об отзыве мандата у президента РС Милорада Додика?"

Додик сообщил в конце сентября, что его правящая в РС БиГ партия Союз независимых социал-демократов выдвинет кандидатом на досрочных президентских выборах 23 ноября министра научно-технологического развития и высшего образования (со 2 сентября), бывшего главу МВД Синишу Карана.