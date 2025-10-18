Рейтинг@Mail.ru
Парламент Республики Сербской БиГ утвердил и.о. президента, сообщили СМИ
23:46 18.10.2025
Парламент Республики Сербской БиГ утвердил и.о. президента, сообщили СМИ
Парламент Республики Сербской БиГ утвердил и.о. президента, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2025
Парламент Республики Сербской БиГ утвердил и.о. президента, сообщили СМИ
Парламент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) утвердил кандидатуру советницы президента Милорада Додика Аны Тришич-Бабич на должность исполняющей... РИА Новости, 18.10.2025
Парламент Республики Сербской БиГ утвердил и.о. президента, сообщили СМИ

Ану Тришич-Бабич назначили исполняющей обязанности президента РС БиГ

БЕЛГРАД, 18 окт – РИА Новости. Парламент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) утвердил кандидатуру советницы президента Милорада Додика Аны Тришич-Бабич на должность исполняющей обязанности президента РС БиГ, сообщает Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС).
Правящая в Республике Сербской партия Союз независимых социал-демократов (СНСД) на обсуждении в Скупщине (парламенте) в субботу заявила, что выдвигает кандидатуру исполняющей обязанности президента из-за "противозаконных действий суда и ЦИК БиГ", которые своими решениями "сделали невозможным исполнение демократически избранным президентом Милорадом Додиком своих обязанностей".
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Додик обсудил с Путиным рассмотрение ситуации в БиГ на СБ ООН
3 октября, 01:03
"Народная Скупщина РС БиГ на своем 27-м особом заседании утвердила решение о назначении Аны Тришич-Бабич исполняющей обязанности президента. За это решение проголосовали 48 депутатов, четверо проголосовали против. Не было воздержавшихся, большинство депутатов оппозиции - партий СДС и ПДП - не присутствовали на голосовании", - говорится в сообщении.
Тришич-Бабич с 2015 года является советником президента Республики Сербской Милорада Додика, с 2007 по 2015 годы она была заместителем министра иностранных дел в совете министров Боснии и Герцеговины.
Додик ранее сообщил, что референдум в РС БиГ о решениях суда БиГ и ЦИК о приговоре президенту и лишении его мандата, скорее всего, пройдет 9 января в День Республики Сербской.
В начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у Додика, после чего назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября.
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Додика впечатлила речь Путина на "Валдае"
3 октября, 11:04
Парламент РС 22 августа проголосовал за проведение 25 октября референдума с вопросом: "Принимаете ли решение неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и приговор неконституционного суда БиГ в отношении президента Республики Сербской, как и решение ЦИК об отзыве мандата у президента РС Милорада Додика?"
Додик сообщил в конце сентября, что его правящая в РС БиГ партия Союз независимых социал-демократов выдвинет кандидатом на досрочных президентских выборах 23 ноября министра научно-технологического развития и высшего образования (со 2 сентября), бывшего главу МВД Синишу Карана.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее суд одобрил запрос Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Додик попросил Путина не оставлять Республику Сербскую на откуп ЕС
3 октября, 10:32
 
