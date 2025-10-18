Правительство выделило средства на энергорезервы для Белгорода и Брянска

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Кабмин РФ выделил Минэнерго 3,5 миллиарда рублей на закупку резервных источников энергоснабжения для Белгородской и Брянской областей, сказано в распоряжении правительства.

В распоряжении указано, что 2,35 миллиарда рублей субсидии предназначены для Белгородской области, и 1,18 миллиарда рублей - для Брянской области.