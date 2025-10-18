Рейтинг@Mail.ru
19:03 18.10.2025 (обновлено: 19:11 18.10.2025)
Правительство выделило средства на энергорезервы для Белгорода и Брянска
Правительство выделило средства на энергорезервы для Белгорода и Брянска
Правительство выделило средства на энергорезервы для Белгорода и Брянска

Кабмин выделил 3,5 млрд руб на закупку энергорезервов для Белгорода и Брянска

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Кабмин РФ выделил Минэнерго 3,5 миллиарда рублей на закупку резервных источников энергоснабжения для Белгородской и Брянской областей, сказано в распоряжении правительства.
"Выделить в 2025 году Минэнерго России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 3 533 284 тысяч рублей на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидий из федерального бюджета бюджетам Белгородской и Брянской областей… в целях софинансирования расходных обязательств Белгородской и Брянской областей, возникающих при реализации мер, направленных на стабилизацию ситуации в сфере топливно-энергетического комплекса, имея в виду: закупку не менее 436 единиц резервных источников энергоснабжения Белгородской областью; закупку не менее 738 единиц резервных источников энергоснабжения Брянской областью", - сказано в документе.
В распоряжении указано, что 2,35 миллиарда рублей субсидии предназначены для Белгородской области, и 1,18 миллиарда рублей - для Брянской области.
Город Луганск - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
На расселение аварийного жилья в ЛНР выделили больше миллиарда рублей
8 октября, 17:15
 
Брянская областьРоссияБелгородская областьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
