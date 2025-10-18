https://ria.ru/20251018/pozhar-2049132399.html
Пожар в аэропорту столицы Бангладеш Дакке удалось локализовать, пишут СМИ
Пожар, произошедший в аэропорту столицы Бангладеш Дакке, взяли под контроль, полеты возобновлены, сообщает местное издание New Age. РИА Новости, 18.10.2025
в мире, дакка (город), бангладеш
New Age: аэропорт в Дакке возобновил работу после пожара в грузовом терминале