19:33 18.10.2025
Пожар в аэропорту столицы Бангладеш Дакке удалось локализовать, пишут СМИ
Пожар, произошедший в аэропорту столицы Бангладеш Дакке, взяли под контроль, полеты возобновлены, сообщает местное издание New Age. РИА Новости, 18.10.2025
в мире
дакка (город)
бангладеш
дакка (город)
бангладеш
в мире, дакка (город), бангладеш
В мире, Дакка (город), Бангладеш
Пожар в аэропорту столицы Бангладеш Дакке удалось локализовать, пишут СМИ

© СоцсетиПожар в грузовом терминале международного аэропорта Хазрат Шахджалал в Дакке
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пожар, произошедший в аэропорту столицы Бангладеш Дакке, взяли под контроль, полеты возобновлены, сообщает местное издание New Age.
В субботу издание Prothom Alo объявило, что крупный пожар вспыхнул в грузовом терминале международного аэропорта имени Хазрата Шахджалала в Дакке, что вынудило власти приостановить все полеты в аэропорту.
"Международный аэропорт (имени) Хазрат Шахджалал в Дакке возобновил выполнение полетов в субботу вечером после того, как удалось успешно локализовать пожар, вспыхнувший в грузовой части аэропорта", - говорится в сообщении New Age.
Возгорание аккумулятора в ручной клади в самолете авиакомпании Air China - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Шанхае экстренно сел самолет из-за возгорания аккумулятора на борту
В миреДакка (город)Бангладеш
 
 
