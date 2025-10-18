Рейтинг@Mail.ru
Крупный пожар произошел в грузовом терминале аэропорта в Дакке, пишут СМИ - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 18.10.2025 (обновлено: 16:07 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/pozhar-2049098434.html
Крупный пожар произошел в грузовом терминале аэропорта в Дакке, пишут СМИ
Крупный пожар произошел в грузовом терминале аэропорта в Дакке, пишут СМИ - РИА Новости, 18.10.2025
Крупный пожар произошел в грузовом терминале аэропорта в Дакке, пишут СМИ
Крупный пожар вспыхнул в грузовом терминале международного аэропорта Хазрат Шахджалал в Дакке в субботу днем, что вынудило власти приостановить все полеты в... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T15:50:00+03:00
2025-10-18T16:07:00+03:00
в мире
бангладеш
дакка (город)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049100377_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad74c886881d57ac678588d89daa3a76.jpg
https://ria.ru/20251018/shanhaj-2049091579.html
бангладеш
дакка (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Крупный пожар в аэропорту Хазрат Шахджалал в Дакке
Инцидент произошел около 14.30, загорелся грузовой терминал аэропорта, где хранятся импортные товары. Сейчас пожар взят под контроль совместными усилиями управления гражданской авиации Бангладеш, пожарной службы, подразделений ВВС и ВМС страны. Кадры пожара публикуются в соцсетях.
2025-10-18T15:50
true
PT1M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049100377_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3be3b3db066921545add7553943ede8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бангладеш, дакка (город), происшествия
В мире, Бангладеш, Дакка (город), Происшествия
Крупный пожар произошел в грузовом терминале аэропорта в Дакке, пишут СМИ

Prothom Alo: в Дакке в грузовой зоне аэропорта вспыхнул крупный пожар

Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 окт – РИА Новости. Крупный пожар вспыхнул в грузовом терминале международного аэропорта Хазрат Шахджалал в Дакке в субботу днем, что вынудило власти приостановить все полеты в аэропорту, сообщает издание Prothom Alo.
"Инцидент произошел около 14.30, когда загорелся грузовой терминал аэропорта, где хранятся импортные товары", - сообщил исполнительный директор аэропорта Масудул Хасан Масуд.
Он отметил, что принимаются экстренные меры по тушению пожара.
По данным межведомственной службы по связям с общественностью, пожар взят под контроль совместными усилиями управления гражданской авиации Бангладеш, пожарной службы и двух пожарных подразделений военно-воздушных сил Бангладеш. К локализации пожара также присоединились военно-морские силы страны.
В настоящее время все посадки и взлеты приостановлены, власти внимательно следят за ситуацией. Причина пожара и масштаб ущерба пока не установлены. Также пока не сообщается о пострадавших или погибших в результате инцидента.
Возгорание аккумулятора в ручной клади в самолете авиакомпании Air China - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Шанхае экстренно сел самолет из-за возгорания аккумулятора на борту
Вчера, 14:33
 
В миреБангладешДакка (город)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала