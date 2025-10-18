https://ria.ru/20251018/pozhar-2049098434.html
Крупный пожар произошел в грузовом терминале аэропорта в Дакке, пишут СМИ
Крупный пожар произошел в грузовом терминале аэропорта в Дакке, пишут СМИ - РИА Новости, 18.10.2025
Крупный пожар произошел в грузовом терминале аэропорта в Дакке, пишут СМИ
Крупный пожар вспыхнул в грузовом терминале международного аэропорта Хазрат Шахджалал в Дакке в субботу днем, что вынудило власти приостановить все полеты в... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T15:50:00+03:00
2025-10-18T15:50:00+03:00
2025-10-18T16:07:00+03:00
в мире
бангладеш
дакка (город)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049100377_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad74c886881d57ac678588d89daa3a76.jpg
https://ria.ru/20251018/shanhaj-2049091579.html
бангладеш
дакка (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049100377_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3be3b3db066921545add7553943ede8f.jpg
Крупный пожар в аэропорту Хазрат Шахджалал в Дакке
Инцидент произошел около 14.30, загорелся грузовой терминал аэропорта, где хранятся импортные товары. Сейчас пожар взят под контроль совместными усилиями управления гражданской авиации Бангладеш, пожарной службы, подразделений ВВС и ВМС страны.
Кадры пожара публикуются в соцсетях.
2025-10-18T15:50
true
PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бангладеш, дакка (город), происшествия
В мире, Бангладеш, Дакка (город), Происшествия
Крупный пожар произошел в грузовом терминале аэропорта в Дакке, пишут СМИ
Prothom Alo: в Дакке в грузовой зоне аэропорта вспыхнул крупный пожар