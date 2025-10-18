Число погибших при пожаре в Новосибирске достигло четырех

НОВОСИБИРСК, 18 окт - РИА Новости. Четыре человека, по уточненным данным, погибли в Новосибирске в ночь на субботу при пожаре в деревянном многоквартирном доме 1941 года постройки, сообщает мэрия.

Ранее в МЧС РФ сообщали, что деревянный многоквартирный дом горел в Новосибирске на площади 600 "квадратов", произошло частичное обрушение кровли, три человека госпитализированы. Позднее сообщили, что были обнаружены тела троих погибших.

"В 23.48 17 октября (19.48 мск - ред.) начался пожар в деревянном трехэтажном доме 1941 года постройки. К тушению пожара было привлечено 14 единиц техники. В результате пожара, по информации районного отдела ГО и ЧС, погибло четыре человека, пострадало три человека. Эвакуировано 26 жителей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре региона, которая проводит проверку по факту пожара, журналистам уточнили, что в результате пожара погибли три женщины и один мужчина.

О пожаре проинформирован мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, сотрудники администрации Ленинского района работали на месте по оказанию помощи жителям сгоревшего дома.