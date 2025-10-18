https://ria.ru/20251018/postavki-2049057015.html
Экс-помощница Байдена высказалась о поставках оружия США Украине
Экс-помощница Байдена высказалась о поставках оружия США Украине - РИА Новости, 18.10.2025
Экс-помощница Байдена высказалась о поставках оружия США Украине
Экс-помощница Джо Байдена, обозреватель RT Тара Рид рассчитывает, что после телефонной беседы президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда РИА Новости, 18.10.2025
Экс-помощница Байдена высказалась о поставках оружия США Украине
Рид надеется на приостановку разговоров о поставках оружия США Украине