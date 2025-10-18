Рейтинг@Mail.ru
10:25 18.10.2025
Экс-помощница Байдена высказалась о поставках оружия США Украине
Экс-помощница Джо Байдена, обозреватель RT Тара Рид рассчитывает, что после телефонной беседы президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда
2025
в мире, россия, украина, джо байден, владимир путин, дональд трамп, сша
В мире, Россия, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, Дональд Трамп, США
Тара Рид
Тара Рид. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Экс-помощница Джо Байдена, обозреватель RT Тара Рид рассчитывает, что после телефонной беседы президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа разговоры о поставках оружия на Украину будут отложены.
"Это очень обнадеживающий признак, что прямо сейчас Россия и Америка ведут переговоры. Пока есть диалог и дипломатия, это замечательно. И, знаете, я надеюсь, что они отложат разговоры о поставках большого количества оружия на Украину", - сказала Рид, комментируя РИА Новости итоги состоявшегося телефонного разговора лидеров.
Она выразила надежду, что контакты между американской и российской делегациями пройдут успешно.
"И тогда это приведет к дальнейшим мирным переговорам", - добавила Рид.
Трамп заявил, что Путину не понравилась идея передачи Tomahawk
Трамп заявил, что Путину не понравилась идея передачи Tomahawk
17 октября, 00:05
 
