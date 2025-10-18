США рассматривают возможность снятия пошлин на некоторые товары

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Американские власти рассматривают возможность снятия пошлин на некоторые товары, которые не производят в стране, пишет Американские власти рассматривают возможность снятия пошлин на некоторые товары, которые не производят в стране, пишет The Wall Street Journal

"В последние недели президент Трамп освободил от так называемых взаимных пошлин десятки товаров и предложил исключить из-под их действия еще сотни — от сельхозпродукции до деталей самолетов, когда страны заключат торговые сделки с США", — сообщила газета со ссылкой на источники.

По их данным, в Белом доме усиливается мнение, что Вашингтону следует снижать пошлины на товары, не производимые в стране.

WSJ уточнила, что изменение в подходе отражает стремление команды Дональда Трампа подстраховаться на случай, если Верховный суд признает тарифы незаконными.

Пошлины Трампа

После возвращения в Белый дом политик стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в десять процентов и повышенных взаимных пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими партнерами.

Первого августа Трамп подписал указ о пошлинах против некоторых стран, их ставка составит от 10 до 41%. Новые тарифы ввели в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступили в силу.

Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях не дает президенту права вводить импортные пошлины. Верховному суду предстоит определить, мог ли Трамп использовать его как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки стран.