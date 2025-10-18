США рассматривают возможность снятия пошлин на некоторые товары

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Американские власти рассматривают возможность снятия пошлин на некоторые товары, которые не производят в стране, пишет The Wall Street Journal.
"В последние недели президент Трамп освободил от так называемых взаимных пошлин десятки товаров и предложил исключить из-под их действия еще сотни — от сельхозпродукции до деталей самолетов, когда страны заключат торговые сделки с США", — сообщила газета со ссылкой на источники.
По их данным, в Белом доме усиливается мнение, что Вашингтону следует снижать пошлины на товары, не производимые в стране.
WSJ уточнила, что изменение в подходе отражает стремление команды Дональда Трампа подстраховаться на случай, если Верховный суд признает тарифы незаконными.
Пошлины Трампа
После возвращения в Белый дом политик стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в десять процентов и повышенных взаимных пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими партнерами.
Первого августа Трамп подписал указ о пошлинах против некоторых стран, их ставка составит от 10 до 41%. Новые тарифы ввели в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступили в силу.
Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях не дает президенту права вводить импортные пошлины. Верховному суду предстоит определить, мог ли Трамп использовать его как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки стран.
Глава Белого дома резко раскритиковал решение суда. По его словам, пошлины дают США "решающий инструмент" в торговых переговорах и защищают американскую промышленность.
