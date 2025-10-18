Рейтинг@Mail.ru
США рассматривают возможность снятия пошлин на некоторые товары
07:02 18.10.2025 (обновлено: 08:41 18.10.2025)
США рассматривают возможность снятия пошлин на некоторые товары
Американские власти рассматривают возможность снятия пошлин на некоторые товары, которые не производят в стране, пишет The Wall Street Journal.
США рассматривают возможность снятия пошлин на некоторые товары

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Американские власти рассматривают возможность снятия пошлин на некоторые товары, которые не производят в стране, пишет The Wall Street Journal.
"В последние недели президент Трамп освободил от так называемых взаимных пошлин десятки товаров и предложил исключить из-под их действия еще сотни — от сельхозпродукции до деталей самолетов, когда страны заключат торговые сделки с США", — сообщила газета со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
США станут страной третьего мира, если отменят пошлины, заявил Трамп
1 сентября, 06:09
По их данным, в Белом доме усиливается мнение, что Вашингтону следует снижать пошлины на товары, не производимые в стране.
WSJ уточнила, что изменение в подходе отражает стремление команды Дональда Трампа подстраховаться на случай, если Верховный суд признает тарифы незаконными.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Китай пригрозил США ответом на введение пошлин за импорт нефти из России
15 сентября, 10:28

Пошлины Трампа

После возвращения в Белый дом политик стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в десять процентов и повышенных взаимных пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими партнерами.
Первого августа Трамп подписал указ о пошлинах против некоторых стран, их ставка составит от 10 до 41%. Новые тарифы ввели в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступили в силу.
Апелляционный суд США в конце августа постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях не дает президенту права вводить импортные пошлины. Верховному суду предстоит определить, мог ли Трамп использовать его как основу для тарифной политики, которая затрагивает десятки стран.
Глава Белого дома резко раскритиковал решение суда. По его словам, пошлины дают США "решающий инструмент" в торговых переговорах и защищают американскую промышленность.
Президент Бразилии Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Бразилия запустила процесс принятия ответных мер на пошлины США
29 августа, 06:35
 
