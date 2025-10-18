Посетившая зону СВО монахиня рассказала, как помогала мирным жителям

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Посещавшая зону СВО как фронтовой хирург монахиня Антония (Шерцингер) рассказала, что помогала мирным жителям на фронте в качестве врача вместе с российскими бойцами медвзвода, а также раздавала иконки и крестики.

"Мы оказывали непосредственную помощь как врачи местному населению. К нам приходили, я лечила местное население, раздавала всем крестики и иконки. Мне командир разрешил выезжать в Волноваху: там был взорван храм, и потом восстановлен. Там потрясающий батюшка, отец Александр, и я надеюсь, что он меня слышит. Батюшка, нижайший вам поклон!", – рассказала она журналистам после церемонии закладки земли из мест боевой славы русского солдата в алтарную часть главного храма ветеранов – священномученика Игнатия Богоносца в Новогиреево.