Рейтинг@Mail.ru
Посетившая зону СВО монахиня рассказала, как помогала мирным жителям - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:08 18.10.2025 (обновлено: 19:23 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/pomosch-2049101059.html
Посетившая зону СВО монахиня рассказала, как помогала мирным жителям
Посетившая зону СВО монахиня рассказала, как помогала мирным жителям - РИА Новости, 18.10.2025
Посетившая зону СВО монахиня рассказала, как помогала мирным жителям
Посещавшая зону СВО как фронтовой хирург монахиня Антония (Шерцингер) рассказала, что помогала мирным жителям на фронте в качестве врача вместе с российскими... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T16:08:00+03:00
2025-10-18T19:23:00+03:00
религия
волноваха
донбасс
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049130200_0:135:576:459_1920x0_80_0_0_e92a414bf6403a7c7356bc612dfe956f.jpg
https://ria.ru/20250306/vrachi-2003511602.html
волноваха
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049130200_0:120:576:552_1920x0_80_0_0_6f235630853090d1f63a510e271048ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волноваха, донбасс, общество
Религия, Волноваха, Донбасс, Общество
Посетившая зону СВО монахиня рассказала, как помогала мирным жителям

Монахиня-хирург Антония лечила мирных жителей в зоне СВО и раздавала им иконки

© Фото предоставлено монахиней Антонией (Шерцингер)Монахиня Антония Шерцингер
Монахиня Антония Шерцингер - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Фото предоставлено монахиней Антонией (Шерцингер)
Монахиня Антония Шерцингер
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Посещавшая зону СВО как фронтовой хирург монахиня Антония (Шерцингер) рассказала, что помогала мирным жителям на фронте в качестве врача вместе с российскими бойцами медвзвода, а также раздавала иконки и крестики.
"Мы оказывали непосредственную помощь как врачи местному населению. К нам приходили, я лечила местное население, раздавала всем крестики и иконки. Мне командир разрешил выезжать в Волноваху: там был взорван храм, и потом восстановлен. Там потрясающий батюшка, отец Александр, и я надеюсь, что он меня слышит. Батюшка, нижайший вам поклон!", – рассказала она журналистам после церемонии закладки земли из мест боевой славы русского солдата в алтарную часть главного храма ветеранов – священномученика Игнатия Богоносца в Новогиреево.
В субботу в алтарную часть строящегося храма после крестного хода и молебна были заложены капсулы с землей из Афганистана, Сирии, зоны спецоперации и других мест боевой славы российских солдат.
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Медик из Ингушетии поблагодарила врачей, помогающих бойцам СВО
6 марта, 23:21
 
РелигияВолновахаДонбассОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала