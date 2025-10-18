Рейтинг@Mail.ru
Курские следователи проводят проверку после исчезновения ребенка - РИА Новости, 18.10.2025
00:32 18.10.2025
Курские следователи проводят проверку после исчезновения ребенка
Курские следователи проводят проверку после исчезновения ребенка
Курские следователи проводят проверку после исчезновения ребенка

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
КУРСК, 18 окт - РИА Новости. Курские следователи проведут проверку по факту исчезновения ребенка 2013 года рождения, который утром 17 октября вышел из дома в курском Октябрьском районе и пропал, сообщили в следственном комитете России по Курской области в Telegram-канале.
Ранее волонтёры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" по Курской области сообщили в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что ищут пропавшего 11-летнего Артема Храмцова.
Прокуратура Приморского края - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Приморье продолжают искать девочку, которую мать забрала из школы
9 октября, 04:22
"Курским межрайонным следственным отделом СК России по Курской области организовано проведение проверки по поступившему сообщению о безвестном отсутствии малолетнего 2013 года рождения, который 17 октября текущего года в утреннее время вышел из дома, расположенного в деревне Анахина Октябрьского района Курской области, и до настоящего времени данные о его местонахождении отсутствуют", - сообщили в Telegram-канале следственного комитета по региону.
Уточняется, что сотрудниками ведомства осуществлен выезд по месту последнего нахождения ребенка, опрашиваются знакомые и родственники.
"В настоящее время продолжается проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения пропавшего", - уточнили в ведомстве.
Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Добровольцы прекратили поиски семьи, пропавшей в Красноярском крае
13 октября, 10:15
 
