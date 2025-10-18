Рейтинг@Mail.ru
Украинские дроны ночью атаковали подстанцию в Ульяновской области - РИА Новости, 18.10.2025
10:43 18.10.2025
Украинские дроны ночью атаковали подстанцию в Ульяновской области
Подстанция в поселке Вешкайма Ульяновской области ночью была атакована беспилотниками, жертв нет, работа объекта после локализации пожара восстановлена
происшествия, ульяновская область
Происшествия, Ульяновская область
Украинские дроны ночью атаковали подстанцию в Ульяновской области

© РИА Новости / Сергей Ивлев | Перейти в медиабанкСтела при въезде в поселок Вешкайма Ульяновской области
© РИА Новости / Сергей Ивлев
Стела при въезде в поселок Вешкайма Ульяновской области. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Подстанция в поселке Вешкайма Ульяновской области ночью была атакована беспилотниками, жертв нет, работа объекта после локализации пожара восстановлена, сообщили в центре управления регионом (ЦУР).
"По официальным данным, в ночь с 17 на 18 октября атакована подстанция в Вешкайме. В результате попадания четырех БПЛА произошли два взрыва. На данную минуту известно, что жертв нет, пожар локализован", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦУР.
Отмечается также, что работа подстанции восстановлена, "подача электричества осуществляется в штатном режиме".
