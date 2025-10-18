https://ria.ru/20251018/podstantsiya-2049058631.html
Украинские дроны ночью атаковали подстанцию в Ульяновской области
Украинские дроны ночью атаковали подстанцию в Ульяновской области - РИА Новости, 18.10.2025
Украинские дроны ночью атаковали подстанцию в Ульяновской области
Подстанция в поселке Вешкайма Ульяновской области ночью была атакована беспилотниками, жертв нет, работа объекта после локализации пожара восстановлена
происшествия
ульяновская область
ульяновская область
Новости
Украинские дроны ночью атаковали подстанцию в Ульяновской области
