08:31 18.10.2025
Украинский пленный рассказал об отношении российских военных
Украинский пленный рассказал об отношении российских военных
Пленный военный ВСУ Александр Рябенко рассказал Минобороны РФ, что к нему относятся дружелюбно. РИА Новости, 18.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пленный военный ВСУ Александр Рябенко рассказал Минобороны РФ, что к нему относятся дружелюбно.
Рябенко рассказал, что попал в ряды ВСУ, как и все: был насильно схвачен сотрудниками ТЦК и после непродолжительной медицинской проверки направлен в ВСУ на убой. В итоге Рябенко был захвачен в плен военнослужащими группировки войск "Север", где и развеялся миф о якобы нечеловеческом отношении к военнопленным ВСУ. В настоящее время его жизни и здоровью больше ничего не угрожает, сообщило министерство обороны РФ.
"Сдался без сопротивления.... Мама, я живой, нахожусь в плену русском. Здесь ко мне относятся хорошо, дружественные ребята. Со мной всё хорошо, я живой, здоровый. Не переживайте, не волнуйтесь... Ко мне относились в плену очень дружелюбно. Если есть возможность, сдавайтесь в плен. Сдавайтесь в плен. Здесь нормально относятся. В плену не так страшно, как обрисовывают в средствах массовой информации", - подчеркнул Рябенко.
С мирными не церемониться – украинский пленный об инструкциях командования ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Пленный рассказал об инструкциях командования ВСУ насчет мирного населения
5 января, 10:36
 
