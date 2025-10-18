Украинский пленный рассказал об отношении российских военных

"Сдался без сопротивления.... Мама, я живой, нахожусь в плену русском. Здесь ко мне относятся хорошо, дружественные ребята. Со мной всё хорошо, я живой, здоровый. Не переживайте, не волнуйтесь... Ко мне относились в плену очень дружелюбно. Если есть возможность, сдавайтесь в плен. Сдавайтесь в плен. Здесь нормально относятся. В плену не так страшно, как обрисовывают в средствах массовой информации", - подчеркнул Рябенко.