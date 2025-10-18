Рейтинг@Mail.ru
Чехия увеличила поставки пива в Россию до максимума с начала года - РИА Новости, 18.10.2025
10:27 18.10.2025
Чехия увеличила поставки пива в Россию до максимума с начала года
Чехия увеличила поставки пива в Россию до максимума с начала года - РИА Новости, 18.10.2025
Чехия увеличила поставки пива в Россию до максимума с начала года
Чехия в августе увеличила поставки пива в Россию до максимальных с начала года 2,2 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 18.10.2025
экономика
россия
чехия
германия
евростат
евросоюз
россия
чехия
германия
экономика, россия, чехия, германия, евростат, евросоюз
Экономика, Россия, Чехия, Германия, Евростат, Евросоюз
Чехия увеличила поставки пива в Россию до максимума с начала года

Евростат: Чехия в августе увеличила поставки пива в Россию на 10%

© РИА Новости / Олег Золото | Бутылки с пивом
Бутылки с пивом - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в медиабанк
Бутылки с пивом. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Чехия в августе увеличила поставки пива в Россию до максимальных с начала года 2,2 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Российские компании нарастили ввоз чешского пива за месяц на 10% - до наибольшего значения с начала текущего года, когда были повышены пошлины на импорт пенного напитка из недружественных стран с 0,1 до 1 евро за литр. Страна третий месяц подряд остается основным поставщиком европейского пива в Россию.
Германия, занимающая второе место, сократила экспорт почти вдвое - до 916,4 тысячи евро против 1,7 миллиона в июле. Немного - на 3% - снизились продажи Польши, до 583,3 тысячи евро. При этом поставки из Литвы, наоборот, увеличились в 1,6 раза - до 846,6 тысячи евро.
Всего страны ЕС в августе поставили в Россию пива на 8,2 миллиона евро против 7,5 миллиона месяцем ранее.
Портовые рабочие разгружают контейнеры с пивом из КНР во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Китай нарастил экспорт пива в Россию до исторического максимума
20 сентября, 10:09
 
