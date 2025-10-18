https://ria.ru/20251018/pivo-2049057286.html
Чехия увеличила поставки пива в Россию до максимума с начала года
Чехия увеличила поставки пива в Россию до максимума с начала года - РИА Новости, 18.10.2025
Чехия увеличила поставки пива в Россию до максимума с начала года
Чехия в августе увеличила поставки пива в Россию до максимальных с начала года 2,2 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 18.10.2025
Евростат: Чехия в августе увеличила поставки пива в Россию на 10%