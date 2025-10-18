Рейтинг@Mail.ru
Зачем нужны переговоры Путина с Трампом
08:00 18.10.2025
Зачем нужны переговоры Путина с Трампом
Зачем нужны переговоры Путина с Трампом - РИА Новости, 18.10.2025
Зачем нужны переговоры Путина с Трампом
Этот вопрос уже не риторический. По итогам переговоров на Аляске его вполне могут задать те, кто ждал от тех переговоров прорыва. Мирного соглашения,... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T08:00:00+03:00
2025-10-18T08:01:00+03:00
аналитика
дональд трамп
украина
россия
сша
владимир путин
украина
россия
сша
Александр Носович
Александр Носович
аналитика, дональд трамп, украина, россия, сша, владимир путин
Аналитика, Дональд Трамп, Украина, Россия, США, Владимир Путин

Зачем нужны переговоры Путина с Трампом

Александр Носович
Этот вопрос уже не риторический. По итогам переговоров на Аляске его вполне могут задать те, кто ждал от тех переговоров прорыва. Мирного соглашения, международной конференции по условиям прекращения боевых действий и подписанию этого соглашения и так далее.
Таких итогов от Анкориджа точно не было. Главный его итог — все продолжило идти так, как идет, а Дональд Трамп для этого перестал быть помехой. То есть перестал требовать немедленного прекращения огня и принял к сведению, что украинский конфликтный клубок его предшественники заматывали как минимум со времен "оранжевой революции" 2004 года. И сейчас, чтобы остановить войну, нужно не пиариться на простых решениях, а муторно, долго и нудно этот клубок разматывать.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Трамп заявил, что третьей мировой войны из-за Украины не будет
17 октября, 00:20
За вычетом этого дипломатического сдвига после Анкориджа все как шло, так и идет. Стратегия истощения Украины работает, продолжается война на износ, Европа погружается во внутренние проблемы и не может эффективно помогать режиму Зеленского, Америка аккуратно и неочевидно для союзников выходит из бесперспективного провалившегося проекта.
Задача Кремля, договорившегося с Белым домом о новой встрече двух президентов, не в том, чтобы все переломить, изменить, а в том, чтобы сохранить нынешние тенденции и динамику. Для этого надо принимать во внимание и характер президента США, и контекст (внутренний и международный), в котором он работает.
По Украине Дональду Трампу не нужна системная упорная работа, нацеленная на то, чтобы навсегда устранить доведший до большой войны конфликтный потенциал, скопившейся вокруг этой страны. Она нужна нам. Трампу нужен быстрый и яркий пиар-эффект — а дальше хоть трава не расти. Чтобы подтвердить свои претензии на роль главного миротворца. Чтобы выполнить предвыборное обещание закончить войну Байдена. Чтобы утвердить статус лидера Западного мира, небесспорный на данный момент.
Трамп о переговорах России и Украины - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Трамп допустил непрямые переговоры России и Украины
16 октября, 23:41
Встреча на Аляске показала, что при общей стратегической цели — достижение мира — тактические задачи Кремля и Белого дома не совпадают. При этом Трампу выгоднее налаживать работу по урегулированию конфликта, чем давить на Путина и идти на обострение, иначе Америку заново затянут в войну. Никакой работы, как известно, налажено не было — стамбульские переговоры России и Украины тихо умерли, другие переговорные форматы и не родились.
Вместо мирного процесса Трамп постепенно стал снова требовать простого и быстрого результата. Сторонники войны начали этим пользоваться и втягивать президента США в войну на стороне Украины. Вершиной этой тенденции стала история с "Томагавками". После их поставок война Байдена точно превратилась бы в войну Трампа.
Новая встреча президентов России и США нужна — в том числе чтобы указать Трампу на это, а также на все политические последствия для него от втягивания в чужую войну. Плюс стимулировать безусловно благотворный миротворческий порыв и попытаться сделать так, чтобы он вылился во что-то практически полезное для дела мира. Если получится — отлично, значит задачи России на Украине будут решены быстрее с привлечением дипломатических методов. Если не получится — они все равно будут решены, а дипломатия поможет тому, чтобы России не мешали их решать.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Песков ответил на вопрос о будущей встрече Путина и Трампа
17 октября, 13:33
 
Аналитика
 
 
