Овчинский: в третьем квартале "Макет Москвы" посетили 150 тысяч человек

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В третьем квартале 2025 года павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили около 150 тысяч гостей, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что павильон является уникальным пространством, где в увлекательном формате посетителям рассказывают о развитии столицы.

"Они узнают о том, как столица меняла свой облик на протяжении веков. Так, с июля по сентябрь 2025 года для гостей павильона провели более 150 обзорных и тематических экскурсий, около 150 интерактивных викторин, а также свыше 1,4 тысячи светотехнических представлений. Всего в третьем квартале "Макет Москвы" посетили около 150 тысяч человек", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Макет посетили жители разных стран и городов, в третьем квартале 2025 года здесь провели 13 тематических мероприятий, посвященных важным датам.

Павильон позволяет посетителям увидеть город с высоты птичьего полета и узнать о его прошлом, настоящем и будущем, добавляется в пресс-релизе.