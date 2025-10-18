Рейтинг@Mail.ru
04:30 18.10.2025
Орбан заявил, что исход конфликта на Украине предопределен
Орбан заявил, что исход конфликта на Украине предопределен
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп единодушно согласились выбрать столицу Венгрии Будапешт в качестве места проведения... РИА Новости, 18.10.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Орбан заявил, что исход конфликта на Украине предопределен

Орбан заявил, что Россия уже победила в конфликте на Украине

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп единодушно согласились выбрать столицу Венгрии Будапешт в качестве места проведения очередных переговоров по урегулированию украинского кризиса, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил последовательным отстаиванием мирного подхода на фоне милитаристской политики других стран ЕС, в связи с этим РИА Новости собрало некоторые заявления венгерского премьера, иллюстрирующие позицию его страны в этом вопросе.
В целом Орбан считает, что Россия уже одержала победу в конфликте и исход его предопределен. Именно в таком ключе, по его словам, он обсуждал это с Трампом.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Додон назвал Орбана примером европейского лидера
17 октября, 15:30
"Американский президент спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход войны решен: русские победили. Этот вопрос закрыт", - так охарактеризовал ситуацию венгерский лидер.
Более того, Россия в результате станет сильнее, уверен премьер-министр Венгрии.
"Я всегда был уверен, с самой первой минуты, что война сделает Россию сильнее, чем она была до войны. Это наша история. Первая мировая война, Вторая мировая война: в начале войны они слабее. По мере того, как война продолжается, они становятся все сильнее, сильнее и сильнее", - говорил он.
Евросоюз, по его мнению, вообще не должен участвовать в урегулировании. Орбан сравнивал его с лакеем у стола переговоров, за которым сидят Россия и США.
"Ее (Европы - ред.) место - в углу, она сидит на табуретке, а господа - Россия и США - сидят в креслах и разговаривают", - завил Орбан еще в ноябре 2024 года.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Орбан рассказал о подготовке саммита России и США
17 октября, 13:29
При этом Украина "поставила не на ту лошадь", говорил Орбан, имея в виду срыв стамбульских договоренностей в 2022 году под влиянием англосаксов. Зеленского он характеризовал как комика, который играет президента.
"Появился новый тип политика или тип личности. Я с таким столкнулся впервые. Как его назвать? Ну, это такой политик-инфлюенсер, политик-актер или, в конце концов, комик. То есть кто-то, кто оказался на должности, к которой прошлое его не обучило, не подготовило... И всё же он решил взять на себя роль президента и фактически играет президентскую роль", - говорил Орбан.
Он выражал уверенность, что Зеленский не хочет мира, несмотря на крайнее истощение Украины, которая, по мнению венгерского премьера, находится на ИВЛ.
Оценивая ситуацию более глобально, Орбан называл исторической ошибкой действия Запада, который подтолкнул Россию к более тесному сотрудничеству с Китаем. Кроме того, он констатировал крах миропорядка, основанного на гегемонии либералов, которая, по его словам, принесла в мир "войны, хаос и разрушенные экономики".
Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште, столице Венгрии.
Владимир Путин и Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Появились подробности о телефонном разговоре Путина и Орбана
17 октября, 13:45
 
