В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 18.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 18.10.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 18.10.2025
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
РИА Новости
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
РИА Новости
безопасность, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Антон Вергун
Вид на Белгород
Вид на Белгород - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Вид на Белгород. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
