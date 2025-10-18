В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников

БЕЛГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
