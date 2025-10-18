В херсонском селе семейная пара погибла из-за ночного налета дронов ВСУ

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Семейная пара, проживавшая в пункте временного размещения эвакуированных, погибла в результате ночного налета украинских беспилотников на село Железный Порт в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Губернатор отметил, что был нанесен еще ряд ударов по жилому сектору, в результате которых повреждения получили дома местных жителей.