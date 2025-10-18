Рейтинг@Mail.ru
В херсонском селе семейная пара погибла из-за ночного налета дронов ВСУ - РИА Новости, 18.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 18.10.2025
В херсонском селе семейная пара погибла из-за ночного налета дронов ВСУ
В херсонском селе семейная пара погибла из-за ночного налета дронов ВСУ
Семейная пара, проживавшая в пункте временного размещения эвакуированных, погибла в результате ночного налета украинских беспилотников на село Железный Порт в... РИА Новости, 18.10.2025
херсонская область , владимир сальдо, происшествия, вооруженные силы украины
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атаки украинских дронов на село Железный Порт Голопристанского округа
Последствия атаки украинских дронов на село Железный Порт Голопристанского округа - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия атаки украинских дронов на село Железный Порт Голопристанского округа
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Семейная пара, проживавшая в пункте временного размещения эвакуированных, погибла в результате ночного налета украинских беспилотников на село Железный Порт в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"Минувшей ночью из-за налета украинских дронов на село Железный Порт Голопристанского округа погибла семейная пара — 66-летний мужчина и 65-летняя женщина, проживавшие в пункте временного размещения эвакуированных", - написал Сальдо в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что был нанесен еще ряд ударов по жилому сектору, в результате которых повреждения получили дома местных жителей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
