https://ria.ru/20251018/obstrel-2049063117.html
В херсонском селе семейная пара погибла из-за ночного налета дронов ВСУ
В херсонском селе семейная пара погибла из-за ночного налета дронов ВСУ - РИА Новости, 18.10.2025
В херсонском селе семейная пара погибла из-за ночного налета дронов ВСУ
Семейная пара, проживавшая в пункте временного размещения эвакуированных, погибла в результате ночного налета украинских беспилотников на село Железный Порт в... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T11:17:00+03:00
2025-10-18T11:17:00+03:00
2025-10-18T11:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049062468_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e38192673373dda1fd355f0842baf91b.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049062468_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9d39ab3a116b193d86f13b8b21ca310c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В херсонском селе семейная пара погибла из-за ночного налета дронов ВСУ
Сальдо: в ПВР в селе Железный Порт при налете дронов ВСУ погибла семейная пара