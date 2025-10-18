Рейтинг@Mail.ru
В Китае умер лауреат Нобелевской премии по физике - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
08:12 18.10.2025 (обновлено: 09:35 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/nobel-2049045016.html
В Китае умер лауреат Нобелевской премии по физике
В Китае умер лауреат Нобелевской премии по физике - РИА Новости, 18.10.2025
В Китае умер лауреат Нобелевской премии по физике
Китайский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике в субботу скончался в возрасте 103 лет в Пекине, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T08:12:00+03:00
2025-10-18T09:35:00+03:00
наука
пекин
китай
нобелевская премия
нобелевская премия по физике
ян чжэньнин (физик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049051278_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3113f6cbd4701d022614b6c3a01f45e7.jpg
пекин
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049051278_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4dabc0f0fad8e7d92fcca47ead818cf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пекин, китай, нобелевская премия, нобелевская премия по физике, ян чжэньнин (физик)
Наука, Пекин, Китай, Нобелевская премия, Нобелевская премия по физике, Ян Чжэньнин (физик)
В Китае умер лауреат Нобелевской премии по физике

В Пекине умер лауреат Нобелевской премии по физике Ян Чжэньнин

© Getty Images / VCGЯн Чжэньнин
Ян Чжэньнин - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Getty Images / VCG
Ян Чжэньнин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Китайский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике в субботу скончался в возрасте 103 лет в Пекине, передает Центральное телевидение Китая.
«
"Всемирно известный физик, лауреат Нобелевской премии по физике, академик Китайской академии наук, профессор Университета Цинхуа и почётный декан Института передовых исследований при Университете Цинхуа Ян Чжэньнин скончался от болезни в Пекине 18 октября 2025 года в возрасте 103 лет", - говорится в сообщении.
Ян Чжэньнин заложил основы современной теории калибровочных полей, а также выдвинул гипотезу о слабых взаимодействиях. В 1957 году вместе с Ли Чжэндао он получил Нобелевскую премию по физике.
 
НаукаПекинКитайНобелевская премияНобелевская премия по физикеЯн Чжэньнин (физик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала