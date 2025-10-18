https://ria.ru/20251018/nobel-2049045016.html
В Китае умер лауреат Нобелевской премии по физике
В Китае умер лауреат Нобелевской премии по физике - РИА Новости, 18.10.2025
В Китае умер лауреат Нобелевской премии по физике
Китайский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике в субботу скончался в возрасте 103 лет в Пекине, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T08:12:00+03:00
2025-10-18T08:12:00+03:00
2025-10-18T09:35:00+03:00
наука
пекин
китай
нобелевская премия
нобелевская премия по физике
ян чжэньнин (физик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049051278_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3113f6cbd4701d022614b6c3a01f45e7.jpg
пекин
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049051278_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4dabc0f0fad8e7d92fcca47ead818cf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пекин, китай, нобелевская премия, нобелевская премия по физике, ян чжэньнин (физик)
Наука, Пекин, Китай, Нобелевская премия, Нобелевская премия по физике, Ян Чжэньнин (физик)
В Китае умер лауреат Нобелевской премии по физике
В Пекине умер лауреат Нобелевской премии по физике Ян Чжэньнин
ПЕКИН, 18 окт - РИА Новости. Китайский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике в субботу скончался в возрасте 103 лет в Пекине, передает Центральное телевидение Китая.
«
"Всемирно известный физик, лауреат Нобелевской премии по физике, академик Китайской академии наук, профессор Университета Цинхуа и почётный декан Института передовых исследований при Университете Цинхуа Ян Чжэньнин скончался от болезни в Пекине 18 октября 2025 года в возрасте 103 лет", - говорится в сообщении.
Ян Чжэньнин заложил основы современной теории калибровочных полей, а также выдвинул гипотезу о слабых взаимодействиях. В 1957 году вместе с Ли Чжэндао он получил Нобелевскую премию по физике.