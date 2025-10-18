Мужчина напал с ножом на женщину во дворе в Казани

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения Мужчина напал с ножом на женщину во дворе в Казани

Суд арестовал подозреваемого в нападении с ножом на женщину в Казани

КАЗАНЬ, 18 окт – РИА Новости. Советский районный суд Казани в субботу арестовал одного из подозреваемых по делу о нападении с ножом на женщину Бурихона Хамидова и продлил срок задержания супруга потерпевшей Ивана Шевырева, также подозреваемого по делу, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее следственное управление СК РФ по Татарстану сообщило, что 14 октября на улице Восстания в Казани неустановленный мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, подбежал к 34-летней женщине и, нанеся ей несколько ударов ножом в область шеи, скрылся. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

По информации местных СМИ, потерпевшей оказалась супруга известного бизнесмена Ирина Шевырева. В качестве подозреваемых были задержаны несколько человек, в том числе муж и свекр потерпевшей Иван и Станислав Шевыревы.

"Бурихону Хамидову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 суток. Также суд постановил продлить срок задержания Ивана Шевырева на 72 часа - до 21 октября", - сказал собеседник агентства.