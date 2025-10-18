Сестра колумбийского наемника рассказала, как он попал в ВСУ

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пропавший без вести колумбийский наемник ВСУ Карлос Андрес Ниньо ранее воевал за колумбийских повстанцев, рассказала в интервью радиостанции FM его сестра Лейди Йолима Ниньо.

"Однажды он принял решение присоединиться к повстанцам и некоторое время служил в их рядах…" — сообщила она.

Также родственница боевика призналась, что за время его службы в рядах ВСУ с ноября 2024 года он не получил ни одной выплаты. При этом в ходе радиоэфира было заявлено, что наемник ввязался в долги, чтобы покрыть расходы на транспорт до Украины

« "Три месяца (наемник. — Прим. ред.) проходит обучение, а затем после выполнения первой боевой задачи осуществляется первая выплата. Так сказали моему брату. <…> Насколько мне известно, Карлос Андрес ни одной выплаты не получил", — рассказала его сестра.

По ее словам, впервые на задание он отправился в середине марта, последнее сообщение от наемника Лейди Йолима Ниньо получила в июне, а попытки найти о нем сведения в украинских госорганах результатов не принесли.

Ближним Востоком. Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном

Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах Революционных вооруженных сил Колумбии ( РВСК /FARC), которые были сформированы в 1966 году из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более пяти тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.

Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости о том, что наемники из Мексики и Колумбии в рядах ВСУ обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом"*. Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ для получения навыков пилотирования различных БПЛА с целью дальнейшей передачи знаний международным преступным сообществам, таким как наркокартели.

Боготе Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла России Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.

Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.