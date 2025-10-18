Рейтинг@Mail.ru
Сестра колумбийского наемника рассказала, как он попал в ВСУ - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:25 18.10.2025 (обновлено: 12:54 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/naemnik-2049063789.html
Сестра колумбийского наемника рассказала, как он попал в ВСУ
Сестра колумбийского наемника рассказала, как он попал в ВСУ - РИА Новости, 18.10.2025
Сестра колумбийского наемника рассказала, как он попал в ВСУ
Пропавший без вести колумбийский наемник ВСУ Карлос Андрес Ниньо ранее воевал за колумбийских повстанцев, рассказала в интервью радиостанции FM его сестра Лейди РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T11:25:00+03:00
2025-10-18T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
колумбия
густаво петро
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
https://ria.ru/20250817/ukraina-2035858205.html
https://ria.ru/20251002/naemnik-2045894105.html
https://ria.ru/20250922/kolumbija-2043435838.html
https://ria.ru/20250810/ekspert-2034400749.html
украина
россия
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, колумбия, густаво петро, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), вооруженные силы украины, революционные вооруженные силы колумбии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Колумбия, Густаво Петро, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), Вооруженные силы Украины, Революционные вооруженные силы Колумбии
Сестра колумбийского наемника рассказала, как он попал в ВСУ

Пропавший без вести колумбийский наемник ВСУ Ниньо ранее воевал за повстанцев

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пропавший без вести колумбийский наемник ВСУ Карлос Андрес Ниньо ранее воевал за колумбийских повстанцев, рассказала в интервью радиостанции FM его сестра Лейди Йолима Ниньо.
"Однажды он принял решение присоединиться к повстанцам и некоторое время служил в их рядах…" — сообщила она.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Эксперт рассказал, почему наемники хотят уехать с Украины
17 августа, 07:41
Также родственница боевика призналась, что за время его службы в рядах ВСУ с ноября 2024 года он не получил ни одной выплаты. При этом в ходе радиоэфира было заявлено, что наемник ввязался в долги, чтобы покрыть расходы на транспорт до Украины.
«

"Три месяца (наемник. — Прим. ред.) проходит обучение, а затем после выполнения первой боевой задачи осуществляется первая выплата. Так сказали моему брату. <…> Насколько мне известно, Карлос Андрес ни одной выплаты не получил", — рассказала его сестра.

По ее словам, впервые на задание он отправился в середине марта, последнее сообщение от наемника Лейди Йолима Ниньо получила в июне, а попытки найти о нем сведения в украинских госорганах результатов не принесли.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Опыт колумбийских военных не спасет от засады ВС России, заявил наемник ВСУ
2 октября, 15:44
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC), которые были сформированы в 1966 году из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более пяти тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости о том, что наемники из Мексики и Колумбии в рядах ВСУ обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом"*. Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ для получения навыков пилотирования различных БПЛА с целью дальнейшей передачи знаний международным преступным сообществам, таким как наркокартели.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Колумбии рассказали, как Киев обманывает наемников в ВСУ
22 сентября, 07:18
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла России в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Требования ВСУ к колумбийским наемникам минимальны, рассказал эксперт
10 августа, 08:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКолумбияГуставо ПетроНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )Вооруженные силы УкраиныРеволюционные вооруженные силы Колумбии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала