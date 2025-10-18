Рейтинг@Mail.ru
МВФ требует от Украины девальвировать гривну, пишут СМИ - РИА Новости, 18.10.2025
00:02 18.10.2025 (обновлено: 01:27 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/mvf-2049016465.html
МВФ требует от Украины девальвировать гривну, пишут СМИ
Международный валютный фонд требует от Украины девальвировать гривну, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.10.2025
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Международный валютный фонд требует от Украины девальвировать гривну, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"На Центральный банк Украины оказывается давление со стороны Международного валютного фонда, который требует девальвировать национальную валюту истощенной войной страны. Это предложение может спровоцировать напряженность в Киеве в преддверии важных переговоров по новому пакету кредитов", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Никто не уйдет обиженным: Россия выплачивает репарации Украине
8 октября, 08:00
По словам собеседников, МВФ считает, что девальвация может помочь укрепить непростое финансовое положение страны за счет увеличения доходов бюджета, выраженных в национальной валюте.
Тем не менее, как пишет агентство, в Национальном банке Украины выступают против такого шага из-за возможных рисков.
«
"Прогнозируемая выгода ограничена, поскольку бюджет Украины в значительной степени зависит от прямой международной помощи, а девальвация может также спровоцировать инфляцию, которая может уничтожить финансовую подушку", — добавляется в сообщении.
Агентство подчеркивает, что вероятны и политические последствия. Так, украинские политики давно опасаются девальвации, поскольку общество чувствительно к колебаниям цен, вызванным финансовыми кризисами еще до спецоперации. По словам одного из источников, Киев вряд ли согласится на эту меру, так как конфликт продолжается, а усталость общества растет.
Ранее в октябре МВФ спрогнозировал несколько проблем для украинской экономики:
  • по итогам 2025 года ожидается резкий рост госдолга до отметки 108,6 процента ВВП с дальнейшим повышением до 110,4 процента в 2026 году;
  • рост валового внутреннего продукта в этом году замедлится до двух процентов после 2,9 процента в 2024 году;
  • в 2025 году рост потребительских цен может ускориться до 12,6 процента после 6,5 процента в 2024 году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
У Европы не хватило времени на Украину
3 октября, 08:00
 
В миреУкраинаКиевМВФ
 
 
