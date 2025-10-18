МВФ требует от Украины девальвировать гривну, пишут СМИ

Тем не менее, как пишет агентство, в Национальном банке Украины выступают против такого шага из-за возможных рисков.

"Прогнозируемая выгода ограничена, поскольку бюджет Украины в значительной степени зависит от прямой международной помощи, а девальвация может также спровоцировать инфляцию, которая может уничтожить финансовую подушку", — добавляется в сообщении.

Агентство подчеркивает, что вероятны и политические последствия. Так, украинские политики давно опасаются девальвации, поскольку общество чувствительно к колебаниям цен, вызванным финансовыми кризисами еще до спецоперации. По словам одного из источников, Киев вряд ли согласится на эту меру, так как конфликт продолжается, а усталость общества растет.