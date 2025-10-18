Рейтинг@Mail.ru
В МВД назвали число заявлений об участии в госпрограмме по переселению - РИА Новости, 18.10.2025
23:03 18.10.2025 (обновлено: 23:55 18.10.2025)
В МВД назвали число заявлений об участии в госпрограмме по переселению
В МВД назвали число заявлений об участии в госпрограмме по переселению - РИА Новости, 18.10.2025
В МВД назвали число заявлений об участии в госпрограмме по переселению
Заявления об участии в госпрограмме по переселению в Россию в 2025 году подали 12,5 тысяч человек, сообщили в миграционной службе МВД. РИА Новости, 18.10.2025
россия, псковская область, прибалтика, общество
Россия, Псковская область, Прибалтика, Общество
В МВД назвали число заявлений об участии в госпрограмме по переселению

В 2025 г МВД получило 12,5 тыс заявок на участие в программе по переселению в РФ

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Заявления об участии в госпрограмме по переселению в Россию в 2025 году подали 12,5 тысяч человек, сообщили в миграционной службе МВД.
«
"Всего в этом году с заявлением об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, обратилось 12 500 человек", — указано в материале в Telegram ведомства.
Москва - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
МВД разработало меры для помощи россиянам, депортированным из Латвии
11 октября, 23:43
Первый замначальника департамента по работе с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами миграционной службы МВД Анна Вишнякова посетила Псковскую область для оценки ситуации, связанной с возможной депортацией россиян из Прибалтики. Во время рабочей встречи с уполномоченным по работе с соотечественниками и вопросам миграции в регионе Еленой Полонской они договорились о взаимодействии ведомства с правительством области, чтобы оперативно решать вопросы, связанные с прибытием и размещением депортированных из Латвии россиян, а также получением ими необходимых документов.
В ведомстве добавили, что в центре временного размещения соотечественников, переселяющихся из-за рубежа, и филиале ФГУП "ПВС" МВД по Псковской области такие граждане в приоритетном порядке могут получить госуслуги в сфере миграции и необходимые документы в режиме "единого окна".
Кроме того, как сообщили в ведомстве, правительство Псковской области оказывает максимальный объем поддержки соотечественникам, переселяющимся в Россию.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В МВД рассказали, как урегулировать правовой статус иностранцам
3 сентября, 13:55
 
РоссияПсковская областьПрибалтикаОбщество
 
 
