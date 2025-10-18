В МВД назвали число заявлений об участии в госпрограмме по переселению

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Заявления об участии в госпрограмме по переселению в Россию в 2025 году подали 12,5 тысяч человек, сообщили в миграционной службе МВД.
«
"Всего в этом году с заявлением об участии в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, обратилось 12 500 человек", — указано в материале в Telegram ведомства.
Первый замначальника департамента по работе с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами миграционной службы МВД Анна Вишнякова посетила Псковскую область для оценки ситуации, связанной с возможной депортацией россиян из Прибалтики. Во время рабочей встречи с уполномоченным по работе с соотечественниками и вопросам миграции в регионе Еленой Полонской они договорились о взаимодействии ведомства с правительством области, чтобы оперативно решать вопросы, связанные с прибытием и размещением депортированных из Латвии россиян, а также получением ими необходимых документов.
В ведомстве добавили, что в центре временного размещения соотечественников, переселяющихся из-за рубежа, и филиале ФГУП "ПВС" МВД по Псковской области такие граждане в приоритетном порядке могут получить госуслуги в сфере миграции и необходимые документы в режиме "единого окна".
Кроме того, как сообщили в ведомстве, правительство Псковской области оказывает максимальный объем поддержки соотечественникам, переселяющимся в Россию.
