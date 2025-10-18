https://ria.ru/20251018/moskva-2049144355.html
В Москве задержали мужчину, нанесшего удар в живот мальчику
В Москве задержали мужчину, нанесшего удар в живот мальчику - РИА Новости, 18.10.2025
В Москве задержали мужчину, нанесшего удар в живот мальчику
Мужчина, который нанес удар в живот мальчику, доставлен в правоохранительные органы в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T21:28:00+03:00
2025-10-18T21:28:00+03:00
2025-10-18T21:28:00+03:00
происшествия
москва
новая москва
щербинка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149042/83/1490428311_0:230:2831:1822_1920x0_80_0_0_84c11b2e156948282d851f6690fcf482.jpg
https://ria.ru/20251018/lenoblast-2049088629.html
москва
новая москва
щербинка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149042/83/1490428311_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dc7ba29d616d83aba897018acea5db07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, новая москва, щербинка
Происшествия, Москва, Новая Москва, Щербинка
В Москве задержали мужчину, нанесшего удар в живот мальчику
Нанесшего мальчику удар в живот мужчину доставили в полицию в Москве