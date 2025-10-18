Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали мужчину, нанесшего удар в живот мальчику - РИА Новости, 18.10.2025
21:28 18.10.2025
В Москве задержали мужчину, нанесшего удар в живот мальчику
В Москве задержали мужчину, нанесшего удар в живот мальчику - РИА Новости, 18.10.2025
В Москве задержали мужчину, нанесшего удар в живот мальчику
Мужчина, который нанес удар в живот мальчику, доставлен в правоохранительные органы в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. РИА Новости, 18.10.2025
происшествия
москва
новая москва
щербинка
москва
новая москва
щербинка
происшествия, москва, новая москва, щербинка
Происшествия, Москва, Новая Москва, Щербинка
В Москве задержали мужчину, нанесшего удар в живот мальчику

Нанесшего мальчику удар в живот мужчину доставили в полицию в Москве

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мужчина, который нанес удар в живот мальчику, доставлен в правоохранительные органы в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
В субботу в пресс-службе столичного главка МВД рассказали, что полицейские проводят проверку после публикации в интернете видео, на котором мужчина наносит удары несовершеннолетнему мальчику в жилищном комплексе "Алхимово" в Москве.
"Установлена личность мужчины - им оказался 41-летний житель поселка Рязановское Новой Москвы. Он доставлен в правоохранительные органы", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
В ведомстве сообщили, что мужчина нанес мальчику удар в область живота на территории жилищного комплекса в районе Щербинка в Новой Москве.
Прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также контролирует ход и результаты процессуальной проверки.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Ленинградской области полицейские нашли в сарае тротиловые шашки
Вчера, 14:08
 
ПроисшествияМоскваНовая МоскваЩербинка
 
 
