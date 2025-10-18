https://ria.ru/20251018/moskva-2049136419.html
В Москве проверяют видео, на котором мужчина наносит удары ребенку
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Полицейские проводят проверку после публикации в интернете видео, на котором мужчина наносит удары несовершеннолетнему мальчику в жилищном комплексе "Алхимово" в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
"Сотрудники столичной полиции проводят проверку после публикации видеороликов в сети интернет… изучают кадры видеозаписей, на которых запечатлено, как в ЖК "Алхимово" взрослый гражданин наносит удары по телу несовершеннолетнему мальчику", - говорится в канале ведомства на платформе Max.
Отмечается, что полицейские устанавливают время, место и другие обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям гражданина.