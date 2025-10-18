В Москве полиция проводит проверку после избиения собаки в лифте

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. МВД проводит проверку по факту избиения собаки в лифте многоквартирного дома на Самаркандском бульваре в Москве, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что в пятницу в полицию поступило сообщение о жестоком обращении с животным в доме, расположенном на Самаркандском бульваре.