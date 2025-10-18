В Москве полиция проводит проверку после избиения собаки в лифте

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. МВД проводит проверку по факту избиения собаки в лифте многоквартирного дома на Самаркандском бульваре в Москве, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Мои коллеги из Юго-Восточного округа города Москвы проводят проверку по факту избиения собаки в лифте многоквартирного дома", - написала Волк в Telegram-канале.
Отмечается, что в пятницу в полицию поступило сообщение о жестоком обращении с животным в доме, расположенном на Самаркандском бульваре.
Правоохранители установили женщину, нанёсшую в лифте несколько ударов собаке. Подчеркивается, что при общении с полицейскими гражданка вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью. Кроме того, на законные требования полицейских предъявить документы, она ответила отказом. Сотрудники доставили её в ОМВД по району Выхино-Жулебино, где был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.