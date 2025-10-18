Рейтинг@Mail.ru
В Москве в основание храма ветеранов заложили капсулу с землей из зоны СВО - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:10 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/moskva-2049101602.html
В Москве в основание храма ветеранов заложили капсулу с землей из зоны СВО
В Москве в основание храма ветеранов заложили капсулу с землей из зоны СВО - РИА Новости, 18.10.2025
В Москве в основание храма ветеранов заложили капсулу с землей из зоны СВО
Капсулы с землей из Афганистана, Сирии, зоны спецоперации и других мест боевой славы российских солдат заложены в основание алтарной части главного храма... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T16:10:00+03:00
2025-10-18T16:10:00+03:00
религия
москва
афганистан
сирия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049100537_0:646:959:1185_1920x0_80_0_0_206826a36f182bc0230ae2cfabc7b0e6.jpg
https://ria.ru/20251014/khram-2047494947.html
москва
афганистан
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049100537_0:476:959:1195_1920x0_80_0_0_fed6d3618262df778f102e16acde913b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, афганистан, сирия, россия
Религия, Москва, Афганистан, Сирия, Россия
В Москве в основание храма ветеранов заложили капсулу с землей из зоны СВО

В Москве в основание храма ветеранов заложили землю из зоны СВО и Афганистана

© Фото : Храм-Ветеранов В-Перово/ВКонтактеКапсулы с землей из зоны боевых действий для заложения в основание строящегося храма "Всех скорбящих радосте" в Москве
Капсулы с землей из зоны боевых действий для заложения в основание строящегося храма Всех скорбящих радосте в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Фото : Храм-Ветеранов В-Перово/ВКонтакте
Капсулы с землей из зоны боевых действий для заложения в основание строящегося храма "Всех скорбящих радосте" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Капсулы с землей из Афганистана, Сирии, зоны спецоперации и других мест боевой славы российских солдат заложены в основание алтарной части главного храма ветеранских организаций: храма священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского в Афганском севере на Зеленом проспекте в Новогиреево в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественное богослужение и освящение капсулы возглавил викарий патриарха Московского и всея Руси, епископ Егорьевский Мефодий (Зинковский). Перед освящением капсулы прошел крестный ход.
Строящийся храмовый комплекс планируется главным храмом ветеранских организаций участников боевых действий. Он расположен рядом с памятником "Воинам-москвичам, погибшим в Афганистане. 1979-1989" и скульптурной композицией "Скорбящие матери" 1992 года.
Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы". Сопредседатели попечительского совета: мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси.
Церковь Покрова на Нерли в деревне Боголюбово Владимирской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Подарок с Запада". Тайна самого удивительного русского храма
14 октября, 08:00
 
РелигияМоскваАфганистанСирияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала