Капсулы с землей из Афганистана, Сирии, зоны спецоперации и других мест боевой славы российских солдат заложены в основание алтарной части главного храма... РИА Новости, 18.10.2025
В Москве в основание храма ветеранов заложили капсулу с землей из зоны СВО
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Капсулы с землей из Афганистана, Сирии, зоны спецоперации и других мест боевой славы российских солдат заложены в основание алтарной части главного храма ветеранских организаций: храма священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского в Афганском севере на Зеленом проспекте в Новогиреево в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественное богослужение и освящение капсулы возглавил викарий патриарха Московского и всея Руси, епископ Егорьевский Мефодий (Зинковский). Перед освящением капсулы прошел крестный ход.
Строящийся храмовый комплекс планируется главным храмом ветеранских организаций участников боевых действий. Он расположен рядом с памятником "Воинам-москвичам, погибшим в Афганистане
. 1979-1989" и скульптурной композицией "Скорбящие матери" 1992 года.
Программа строительства православных храмов в Москве
, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы". Сопредседатели попечительского совета: мэр Москвы Сергей Собянин
и патриарх Московский и всея Руси.