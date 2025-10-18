В Москве в основание храма ветеранов заложили капсулу с землей из зоны СВО

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Капсулы с землей из Афганистана, Сирии, зоны спецоперации и других мест боевой славы российских солдат заложены в основание алтарной части главного храма ветеранских организаций: храма священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского в Афганском севере на Зеленом проспекте в Новогиреево в Москве, передает корреспондент РИА Новости.