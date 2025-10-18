Рейтинг@Mail.ru
В Москве на Белорусском вокзале произошло задымление - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/moskva-2049096068.html
В Москве на Белорусском вокзале произошло задымление
В Москве на Белорусском вокзале произошло задымление - РИА Новости, 18.10.2025
В Москве на Белорусском вокзале произошло задымление
Задымление произошло на Белорусском вокзале в Москве под платформой №5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни, пострадавших нет, сообщила... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T15:12:00+03:00
2025-10-18T15:12:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830769091_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc3616a4cb74d4387a5d31f20e813220.jpg
https://ria.ru/20251018/pozhar-2049085520.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830769091_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_73dc71b6c8630c13be76120889f28ba5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве на Белорусском вокзале произошло задымление

На Белорусском вокзале в Москве произошло задымление, пострадавших нет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБелорусский вокзал в Москве
Белорусский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Белорусский вокзал в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Задымление произошло на Белорусском вокзале в Москве под платформой №5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни, пострадавших нет, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"В 13.34 мск на Белорусском вокзале произошло задымление под платформой №5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни. На место был оперативно вызван городской пожарный расчет. В 14.00 мск задымление ликвидировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что никто не пострадал, причины произошедшего устанавливаются.
Кроме того, на время работы пожарных доступ пассажиров на платформу был ограничен. В пути были незначительно задержаны несколько поездов в сторону Лобни.
Ликвидация пожара в трехэтажном здании на острове Русский в Приморье - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
На острове Русский в Приморье загорелось трехэтажное здание
Вчера, 13:44
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала