В Москве на Белорусском вокзале произошло задымление
В Москве на Белорусском вокзале произошло задымление - РИА Новости, 18.10.2025
В Москве на Белорусском вокзале произошло задымление
Задымление произошло на Белорусском вокзале в Москве под платформой №5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни, пострадавших нет, сообщила... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T15:12:00+03:00
2025-10-18T15:12:00+03:00
2025-10-18T15:12:00+03:00
москва
россия
В Москве на Белорусском вокзале произошло задымление
На Белорусском вокзале в Москве произошло задымление, пострадавших нет
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Задымление произошло на Белорусском вокзале в Москве под платформой №5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни, пострадавших нет, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"В 13.34 мск на Белорусском вокзале произошло задымление под платформой №5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни. На место был оперативно вызван городской пожарный расчет. В 14.00 мск задымление ликвидировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что никто не пострадал, причины произошедшего устанавливаются.
Кроме того, на время работы пожарных доступ пассажиров на платформу был ограничен. В пути были незначительно задержаны несколько поездов в сторону Лобни.