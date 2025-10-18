В Москве на Белорусском вокзале произошло задымление

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Задымление произошло на Белорусском вокзале в Москве под платформой №5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни, пострадавших нет, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).

"В 13.34 мск на Белорусском вокзале произошло задымление под платформой №5, с которой поезда МЦД-1 отправляются в сторону Лобни. На место был оперативно вызван городской пожарный расчет. В 14.00 мск задымление ликвидировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что никто не пострадал, причины произошедшего устанавливаются.