Москвичка лишилась 2,8 миллиона рублей после общения с мошенником - РИА Новости, 18.10.2025
14:18 18.10.2025
Москвичка лишилась 2,8 миллиона рублей после общения с мошенником
Москвичка лишилась 2,8 миллиона рублей после общения с мошенником
Москвичка после общения с мошенником, представившимся председателем жилищного кооператива, лишилась 2,8 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе столичной... РИА Новости, 18.10.2025
происшествия
россия
москва
Новости
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Москвичка лишилась 2,8 миллиона рублей после общения с мошенником

Москвичка лишилась 2,8 млн руб после общения с лжепредседателем жилкооператива

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Москвичка после общения с мошенником, представившимся председателем жилищного кооператива, лишилась 2,8 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Пострадавшей поступило сообщение якобы от председателя жилищного кооператива дома, в котором она проживает. Текст содержал просьбу переслать поступивший ей четырехзначный код, что женщина и сделала. В ответ она получила сообщение о том, что ее квартира и деньги похищены", - говорится в сообщении ведомства.
Затем, как сообщили в пресс-службе, напуганная 80-летняя женщина поняла, что сообщила код от личного кабинета сервиса "Госуслуги" мошенникам. Они перезвонили пенсионерке и, представившись силовиками, сообщили, что она отправила код преступникам и теперь нужно спасать сбережения.
"По указанию злоумышленников женщина передала 1,6 миллиона рублей и 10,3 тысячи долларов криминальному курьеру, назвавшему кодовое слово. Затем женщина еще дважды снимала деньги со счетов и передавала посыльному мошенников", - сообщили в ведомстве.
Также отмечается, что лжесиловик сообщил пенсионерке, что нужно поехать в другой город и дать свидетельские показания в суде. Собрав вещи, она стала ждать "очередных инструкций". В это время ей позвонила дочь, которая поняла, что пенсионерка стала жертвой обмана.
Установление всех обстоятельств хищения находится на контроле в Мещанской межрайонной прокуратуре.
"Получение кода из смс - уловка аферистов, чтобы начать мошенническую схему. Ни в коем случае не продолжайте общение, кто бы впоследствии не звонил и кем бы не представился", - напомнили в ведомстве.
В сообщении также говорится, что в подобном случае необходимо незамедлительно сменить пароль входа в личный кабинет сервиса "Госуслуги". В случае, если не получается сделать это самостоятельно, нужно восстановить доступ в центре обслуживания.
"Будьте бдительны, не дайте себя обмануть", - заключили в ведомстве.
