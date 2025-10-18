Москвичка лишилась 2,8 миллиона рублей после общения с мошенником

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Москвичка после общения с мошенником, представившимся председателем жилищного кооператива, лишилась 2,8 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Пострадавшей поступило сообщение якобы от председателя жилищного кооператива дома, в котором она проживает. Текст содержал просьбу переслать поступивший ей четырехзначный код, что женщина и сделала. В ответ она получила сообщение о том, что ее квартира и деньги похищены", - говорится в сообщении ведомства

Затем, как сообщили в пресс-службе, напуганная 80-летняя женщина поняла, что сообщила код от личного кабинета сервиса "Госуслуги" мошенникам. Они перезвонили пенсионерке и, представившись силовиками, сообщили, что она отправила код преступникам и теперь нужно спасать сбережения.

"По указанию злоумышленников женщина передала 1,6 миллиона рублей и 10,3 тысячи долларов криминальному курьеру, назвавшему кодовое слово. Затем женщина еще дважды снимала деньги со счетов и передавала посыльному мошенников", - сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что лжесиловик сообщил пенсионерке, что нужно поехать в другой город и дать свидетельские показания в суде. Собрав вещи, она стала ждать "очередных инструкций". В это время ей позвонила дочь, которая поняла, что пенсионерка стала жертвой обмана.

Установление всех обстоятельств хищения находится на контроле в Мещанской межрайонной прокуратуре.

"Получение кода из смс - уловка аферистов, чтобы начать мошенническую схему. Ни в коем случае не продолжайте общение, кто бы впоследствии не звонил и кем бы не представился", - напомнили в ведомстве.

В сообщении также говорится, что в подобном случае необходимо незамедлительно сменить пароль входа в личный кабинет сервиса "Госуслуги". В случае, если не получается сделать это самостоятельно, нужно восстановить доступ в центре обслуживания.