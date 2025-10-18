Рейтинг@Mail.ru
Отец Илона Маска сравнил Москву с Вашингтоном и Лондоном - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:45 18.10.2025 (обновлено: 13:54 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/moskva-2049042888.html
Отец Илона Маска сравнил Москву с Вашингтоном и Лондоном
Отец Илона Маска сравнил Москву с Вашингтоном и Лондоном - РИА Новости, 18.10.2025
Отец Илона Маска сравнил Москву с Вашингтоном и Лондоном
Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, заявил в беседе с РИА Новости, что Москва - самая впечатляющая столица в мире и что она лучше... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T07:45:00+03:00
2025-10-18T13:54:00+03:00
в мире
москва
вашингтон (штат)
лондон
эррол маск
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983311896_0:20:3203:1822_1920x0_80_0_0_bda3b2f1a3455915b6888a220b07233e.jpg
https://ria.ru/20250901/errol--2038843371.html
москва
вашингтон (штат)
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983311896_301:0:3030:2047_1920x0_80_0_0_3aba6d8f2dc68cc1085741c63c830b3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, вашингтон (штат), лондон, эррол маск, илон маск
В мире, Москва, Вашингтон (штат), Лондон, Эррол Маск, Илон Маск
Отец Илона Маска сравнил Москву с Вашингтоном и Лондоном

Отец Илона Маска отметил, что Москва лучше Вашингтона и Лондона

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, заявил в беседе с РИА Новости, что Москва - самая впечатляющая столица в мире и что она лучше Вашингтона и Лондона.
"Это (Москва – ред.), безусловно, самая впечатляющая столица в мире. В Вашингтон за последние две-три недели Трамп был вынужден ввести армию, чтобы люди не грабили и не убивали друг друга на улицах. Вашингтоне — это ад. Что касается Лондона, то, не ходите там по тротуарам, потому что кто-нибудь может плеснуть на вас кислотой. Так что я не думаю, что им есть чем гордиться в данный момент", - заявил он.
В июне Эррол Маск приезжал в Москву, чтобы выступить на Форуме будущего 2050. Тогда отец американского предпринимателя уже высказал мнение, что Москва - наиболее красивая столица в мире.
Отец Илона Маска Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Отец Маска рассказал, что сын просил его не ездить в Москву
1 сентября, 13:32
 
В миреМоскваВашингтон (штат)ЛондонЭррол МаскИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала