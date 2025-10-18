Отец Илона Маска сравнил Москву с Вашингтоном и Лондоном

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, заявил в беседе с РИА Новости, что Москва - самая впечатляющая столица в мире и что она лучше Вашингтона и Лондона.
"Это (Москва – ред.), безусловно, самая впечатляющая столица в мире. В Вашингтон за последние две-три недели Трамп был вынужден ввести армию, чтобы люди не грабили и не убивали друг друга на улицах. Вашингтоне — это ад. Что касается Лондона, то, не ходите там по тротуарам, потому что кто-нибудь может плеснуть на вас кислотой. Так что я не думаю, что им есть чем гордиться в данный момент", - заявил он.
В июне Эррол Маск приезжал в Москву, чтобы выступить на Форуме будущего 2050. Тогда отец американского предпринимателя уже высказал мнение, что Москва - наиболее красивая столица в мире.
Отец Маска рассказал, что сын просил его не ездить в Москву
1 сентября, 13:32