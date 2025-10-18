Москалькова рассказала о взаимодействии омбудсменов России и Украины

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Белоруссия в большей степени, чем другие стороны, выступает посредником при общении омбудсменов России и Украины и помогает в решении вопросов без вести пропавших и воссоединения семей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"У нас в качестве медиатора, помощника в решении этих вопросов больше всего сегодня (выступает - ред.) Беларусь… Если мы встречаемся с той стороной, в частности, с уполномоченным (по правам человека - ред.) Верховной рады или его представителями, то это происходит при посредничестве представителей парламента Беларуси, где мы можем обсуждать вопросы без вести пропавших, воссоединения семей", - сказала РИА Новости Москалькова.
Она также выразила особые слова благодарности президенту Белоруссии Александру Лукашенко за то, что обмены пленными и воссоединения семей происходят на территории Гомельской области на украинско-белорусской границе.
Ранее 16 октября Москалькова сообщила о встрече с главой региональной делегации Международного комитета Красного Креста в РФ и Белоруссии Ранией Машлаб, на которой они обсудили в том числе посещение российских военнопленных на Украине и поиск без вести пропавших.
