Москалькова рассказала о взаимодействии омбудсменов России и Украины

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Белоруссия в большей степени, чем другие стороны, выступает посредником при общении омбудсменов России и Украины и помогает в решении вопросов без вести пропавших и воссоединения семей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.