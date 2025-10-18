Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о взаимодействии омбудсменов России и Украины - РИА Новости, 18.10.2025
06:01 18.10.2025
Москалькова рассказала о взаимодействии омбудсменов России и Украины
Москалькова рассказала о взаимодействии омбудсменов России и Украины - РИА Новости, 18.10.2025
Москалькова рассказала о взаимодействии омбудсменов России и Украины
Белоруссия в большей степени, чем другие стороны, выступает посредником при общении омбудсменов России и Украины и помогает в решении вопросов без вести... РИА Новости, 18.10.2025
в мире
белоруссия
россия
украина
татьяна москалькова
александр лукашенко
верховная рада украины
международный комитет красного креста (мккк)
белоруссия
россия
украина
2025
в мире, белоруссия, россия, украина, татьяна москалькова, александр лукашенко, верховная рада украины, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Белоруссия, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Александр Лукашенко, Верховная Рада Украины, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Москалькова рассказала о взаимодействии омбудсменов России и Украины

Москалькова: Белоруссия помогает России и Украине в вопросах без вести пропавших

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Белоруссия в большей степени, чем другие стороны, выступает посредником при общении омбудсменов России и Украины и помогает в решении вопросов без вести пропавших и воссоединения семей, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"У нас в качестве медиатора, помощника в решении этих вопросов больше всего сегодня (выступает - ред.) Беларусь… Если мы встречаемся с той стороной, в частности, с уполномоченным (по правам человека - ред.) Верховной рады или его представителями, то это происходит при посредничестве представителей парламента Беларуси, где мы можем обсуждать вопросы без вести пропавших, воссоединения семей", - сказала РИА Новости Москалькова.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Москалькова вручила Симоньян награду за защиту прав человека
17 октября, 19:10
Она также выразила особые слова благодарности президенту Белоруссии Александру Лукашенко за то, что обмены пленными и воссоединения семей происходят на территории Гомельской области на украинско-белорусской границе.
Ранее 16 октября Москалькова сообщила о встрече с главой региональной делегации Международного комитета Красного Креста в РФ и Белоруссии Ранией Машлаб, на которой они обсудили в том числе посещение российских военнопленных на Украине и поиск без вести пропавших.
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
2 октября, 15:09
 
В миреБелоруссияРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаАлександр ЛукашенкоВерховная Рада УкраиныМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
