Суд обязал вернуть владельцу деньги за неисправный Porsche

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Мосгорсуд обязал официального дилера ООО "Порше Центр Москва" вернуть владельцу деньги за покупку неисправного Porsche, добавить разницу в цене на покупку нового автомобиля, а также выплатить штраф и неустойку, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.

Житель столицы приобрел Porsche в феврале 2021 года, а осенью в машине обнаружилась техническая неисправность. Владелец обратился в ООО "Порше Центр Москва", куда автомобиль доставили на ремонт. Во время диагностики была установлена проблема с тахометром (прибор, который показывает обороты двигателя). Был составлен акт работ, которые должны были устранить поломку. Спустя полтора месяца никаких изменений с машиной не произошло, водителю ее не вернули.

Тогда он направил "досудебную претензию о расторжении договора купли-продажи", возврате уплаченных денег (стоимости машины) и выплате разницы между ценой бракованного автомобиля и аналогичного нового, указывается в судебных документах в распоряжении РИА Новости.

Дилер направил проект соглашения, в котором предложил дождаться доставки запчастей и указал примерные сроки. Но покупатель отказался ждать и обратился с иском в суд.

В итоге районный суд обязал дилера вернуть деньги за технически неисправный автомобиль и разницу в цене на покупку нового.