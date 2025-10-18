Рейтинг@Mail.ru
Суд обязал вернуть владельцу деньги за неисправный Porsche
05:06 18.10.2025 (обновлено: 13:44 18.10.2025)
Суд обязал вернуть владельцу деньги за неисправный Porsche
Суд обязал вернуть владельцу деньги за неисправный Porsche
авто
московский городской суд
происшествия
Суд обязал вернуть владельцу деньги за неисправный Porsche

Логотип Porsche на капоте
© Getty Images / tomeng
Логотип Porsche на капоте. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Мосгорсуд обязал официального дилера ООО "Порше Центр Москва" вернуть владельцу деньги за покупку неисправного Porsche, добавить разницу в цене на покупку нового автомобиля, а также выплатить штраф и неустойку, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
Житель столицы приобрел Porsche в феврале 2021 года, а осенью в машине обнаружилась техническая неисправность. Владелец обратился в ООО "Порше Центр Москва", куда автомобиль доставили на ремонт. Во время диагностики была установлена проблема с тахометром (прибор, который показывает обороты двигателя). Был составлен акт работ, которые должны были устранить поломку. Спустя полтора месяца никаких изменений с машиной не произошло, водителю ее не вернули.
Тогда он направил "досудебную претензию о расторжении договора купли-продажи", возврате уплаченных денег (стоимости машины) и выплате разницы между ценой бракованного автомобиля и аналогичного нового, указывается в судебных документах в распоряжении РИА Новости.
Дилер направил проект соглашения, в котором предложил дождаться доставки запчастей и указал примерные сроки. Но покупатель отказался ждать и обратился с иском в суд.
В итоге районный суд обязал дилера вернуть деньги за технически неисправный автомобиль и разницу в цене на покупку нового.
Однако москвич посчитал это недостаточной компенсацией за нервотрепку и обжаловал решение в апелляции. Мосгорсуд принял его сторону и дополнительно обязал выплатить ему неустойку и штраф.
