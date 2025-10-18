https://ria.ru/20251018/monahinja-2049102967.html
Монахиня рассказала, как восстанавливала разбитый крест в зоне СВО
Монахиня рассказала, как восстанавливала разбитый крест в зоне СВО
россия
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Посещавшая зону СВО как фронтовой хирург монахиня Антония (Шерцингер) рассказала журналистам, как вместе с бойцами восстанавливала разбитый поклонный крест в зоне спецоперации.
"У меня был позывной "Ангел". Я благодарю бойцов за такое мужество, такую смелость. Пробитый крест Христов по дороге в Никольское из Кирилловки мы восстанавливали, и мне боец говорит: "Ангел", давай, ты высокого роста – хирург, тампонируй – от медицинского слова "затампонировать". Мы его восстановили: он был огромным осколком пробит. И когда командиры другие узнали, они говорят: вы что, сумасшедшие? Потому что на "подлётной" территории нельзя собираться. Я говорю: с нами Бог. И видите: вот, я жива, все бойцы эти живы", – рассказала она после церемонии закладки земли из мест боевой славы русского солдата в алтарную часть главного храма ветеранов – священномученика Игнатия Богоносца в Новогиреево.
По словам монахини, когда она вместе с добровольцами восстанавливала крест, рядом работала ПВО.
"На "подлётной" территории ПВО сработала, потому что был прилёт, у меня даже дрогнули руки", – добавила монахиня.
В субботу в алтарную часть строящегося храма после крестного хода и молебна были заложены капсулы с землей из Афганистана
, Сирии
, зоны спецоперации и других мест боевой славы российских солдат.