Монахиня рассказала, как восстанавливала разбитый крест в зоне СВО

"У меня был позывной "Ангел". Я благодарю бойцов за такое мужество, такую смелость. Пробитый крест Христов по дороге в Никольское из Кирилловки мы восстанавливали, и мне боец говорит: "Ангел", давай, ты высокого роста – хирург, тампонируй – от медицинского слова "затампонировать". Мы его восстановили: он был огромным осколком пробит. И когда командиры другие узнали, они говорят: вы что, сумасшедшие? Потому что на "подлётной" территории нельзя собираться. Я говорю: с нами Бог. И видите: вот, я жива, все бойцы эти живы", – рассказала она после церемонии закладки земли из мест боевой славы русского солдата в алтарную часть главного храма ветеранов – священномученика Игнатия Богоносца в Новогиреево.