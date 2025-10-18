Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии партия коммунистов сформирует отдельную фракцию в парламенте - РИА Новости, 18.10.2025
17:50 18.10.2025
В Молдавии партия коммунистов сформирует отдельную фракцию в парламенте
В Молдавии партия коммунистов сформирует отдельную фракцию в парламенте
Партия коммунистов Молдавии сформирует отдельную фракцию в новом составе парламента, сообщает пресс-служба политсилы. РИА Новости, 18.10.2025
В Молдавии партия коммунистов сформирует отдельную фракцию в парламенте

Партия коммунистов Молдавии сформирует отдельную фракцию в новом парламенте

КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Партия коммунистов Молдавии сформирует отдельную фракцию в новом составе парламента, сообщает пресс-служба политсилы.
В субботу состоялся V пленум центрального комитета Партии коммунистов Молдавии (ЦК ПКРМ), посвященный итогам парламентских выборов в республике. Четыре оппозиционные партии - Соцпартия, Компартия, партия "Будущее Молдовы" и партия "Сердце Молдовы" в конце июля зарегистрировали избирательный Патриотический блок. Вместе они получили 24,2% голосов на прошедших парламентских выборах и 26 мандатов в парламенте из 101.
"Члены ЦК ПКРМ были ознакомлены с текстом договора о создании предвыборного Патриотического блока, в котором четко сказано, что Избирательный Патриотический блок завершает свою деятельность в день признания итогов выборов Конституционным судом. В этих условиях пленум ЦК ПКРМ принял решение о формировании отдельной фракции Партии коммунистов в новом составе парламента", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте партии.
В постановлении пленума также говорится о том, что ПКРМ инициирует создание широкой оппозиционной коалиции против злоупотреблений правящего режима.
В пятницу вышел указ президента Молдавии Майи Санду о созыве нового парламента 22 октября. Накануне Конституционный суд страны утвердил результаты парламентских выборов, согласно которым партия "Действие и солидарность" (ПДС) получила 55 мандатов, Патриотический блок — 26, партия "Альтернатива" — восемь, "Наша партия" и "Демократия дома" — по шесть мест.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны. После утверждения Конституционным судом мандатов депутатов ПДС предстоит сформировать новый кабинет министров.
В ходе избирательной кампании оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.
