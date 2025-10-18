Рейтинг@Mail.ru
16:51 18.10.2025
Деятельность "Сердца Молдовы" ограничили по спорному закону, заявила Влах
Деятельность "Сердца Молдовы" ограничили по спорному закону, заявила Влах
в мире
молдавия
гагаузия
ирина влах
майя санду
в мире, молдавия, гагаузия, ирина влах, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Ирина Влах, Майя Санду
© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Ограничение деятельности оппозиционной молдавской Партии "Сердце Молдовы" ввели на основании спорного закона, принятого всего за несколько месяцев до парламентских выборов, вопреки международным стандартам, заявила лидер политформирования, экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
Апелляционная палата Кишинева 25 сентября удовлетворила запрос минюста Молдавии об ограничении деятельности партии "Сердце Молдовы" на 12 месяцев, на основании чего 26 сентября ЦИК постановил исключить партию из предвыборной гонки в парламент республики и удалить ее представителей из избирательного списка Патриотического блока.
"Ограничение деятельности партии ввели на основании спорного закона, принятого всего за несколько месяцев до выборов. Это противоречит международным стандартам, которые запрещают менять избирательные правила накануне голосования. Все эти факты также отметили международные наблюдатели в своих отчётах", - написала Влах в своем блоге.
По ее словам, с самого начала избирательной кампании партия стала мишенью постоянных провокаций со стороны властей.
"Наши активные действия, жёсткая критика власти, мирные и демократические протесты — всё это вызывало явное раздражение у правящей партии "Действие и солидарность". Не сумев заставить нас замолчать через давление и угрозы, власть сорвала маску и перешла к откровенному политическому преследованию", - пояснила она.
Четыре оппозиционные партии - Соцпартия, Компартия, партия "Будущее Молдовы" и партия "Сердце Молдовы" в конце июля зарегистрировали избирательный Патриотический блок. Вместе они получили 24,2% голосов на прошедших парламентских выборах и 26 мандатов в парламенте из 101.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны. После утверждения Конституционным судом мандатов депутатов ПДС предстоит сформировать новый кабинет министров.
В ходе избирательной кампании оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.
