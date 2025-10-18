Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии назвали кандидата на пост премьера ставленником Макрона - РИА Новости, 18.10.2025
21:19 18.10.2025
В Молдавии назвали кандидата на пост премьера ставленником Макрона
В Молдавии назвали кандидата на пост премьера ставленником Макрона - РИА Новости, 18.10.2025
В Молдавии назвали кандидата на пост премьера ставленником Макрона
Предложенный властями Молдавии кандидат на пост премьер-министра страны является ставленником президента Франции Эммануэля Макрона, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 18.10.2025
в мире
молдавия
россия
украина
майя санду
эммануэль макрон
дорин речан
молдавия
россия
украина
в мире, молдавия, россия, украина, майя санду, эммануэль макрон, дорин речан
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Майя Санду, Эммануэль Макрон, Дорин Речан
В Молдавии назвали кандидата на пост премьера ставленником Макрона

Цырдя назвал кандидата на пост премьера Молдавии ставленником Макрона

КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Предложенный властями Молдавии кандидат на пост премьер-министра страны является ставленником президента Франции Эммануэля Макрона, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от Патриотического блока Богдан Цырдя.
Ранее действующий молдавский премьер Дорин Речан сообщил, что не намерен быть главой кабмина еще четыре года, добавив, что уходит из политики. Лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу заявил 14 октября, что политсила предложит президенту Майе Санду выдвинуть проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну кандидатом на пост премьер-министра. В интервью молдавским СМИ Санду призналась, что обсуждала с ПДС кандидата на пост нового премьера, хотя официальные консультации по этому поводу на тот момент еще не начались. Санду заявила, что возьмёт на себя ответственность за выдвижение этой кандидатуры. Согласно конституции Молдавии, кандидатура премьера выдвигается президентом после консультаций с парламентскими фракциями.
Санду нарушила закон, считает депутат молдавского парламента
Вчера, 20:45
Вчера, 20:45
"Еще он (Мунтяну – ред.), оказывается, был председателем Французского альянса в Молдове. То есть это назначенец не Санду, а Макрона. И об этом проболтался нынешний министр образования Дан Перчун. Он сказал, что мы узнали, что когда Макрон был в Молдове 27 августа, то он вместе с (канцлером Германии Фридрихом) Мерцем и с (премьер-министром Польши Дональдом) Туском якобы тогда предложил кандидатуру этого человека. То есть нам открыто предложили кандидатуру извне, человека Макрона, того Макрона, который сделал Санду президентом и взамен потребовал должность премьера", - сказал Цырдя.
Депутат отметил, что Майя Санду практически выдвинула кандидата в премьеры, не консультируясь ни с одной из парламентских фракций, которые еще не сформировались по результатам недавно прошедших парламентских выборов.
"И Майя Санду сейчас будет ломать всех через колено и убеждать, что вот этот гражданин, который жил до сих пор на Украине, - идеальная кандидатура. Она себя ведет уже как узурпатор, как человек, который просто открыто, об этом уже, кстати, пишут многие политологи, плюет на конституцию, на закон, на кодекс о выборах, на все законодательство. То есть типичный маленький тиран в бедной, нищей стране, но тиран, который имеет мощную внешнюю поддержку. От соросят (ставленники Фонда Сороса, который признан нежелательным в РФ - ред.), от глобалистов, от того же Эммануэля Макрона с рейтингом в 15%", - пояснил он.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны. После утверждения Конституционным судом мандатов депутатов ПДС предстоит сформировать новый кабинет министров.
В ходе избирательной кампании оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.
Молдавию накачивают оружием, заявил депутат ПМР
17 октября, 14:59
17 октября, 14:59
 
В миреМолдавияРоссияУкраинаМайя СандуЭммануэль МакронДорин Речан
 
 
