Санду нарушила закон, считает депутат молдавского парламента

КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду нарушила закон, фактически выдвинув кандидата на пост премьер-министра страны без консультации с депутатами, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционного патриотического блока Богдан Цырдя.

Ранее действующий молдавский премьер Дорин Речан сообщил, что не намерен быть главой кабмина еще четыре года, добавив, что уходит из политики. Лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу заявил 14 октября, что политсила предложит президенту Майе Санду выдвинуть проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну кандидатом на пост премьер-министра. В интервью молдавским СМИ Санду призналась, что обсуждала с ПДС кандидата на пост нового премьера, хотя официальные консультации по этому поводу на тот момент еще не начались. Санду заявила, что возьмёт на себя ответственность за выдвижение этой кандидатуры. Согласно конституции Молдавии , кандидатура премьера выдвигается президентом после консультаций с парламентскими фракциями.

"Майя Санду открыто призналась, что она позвонила по собственной инициативе этому гражданину и якобы она предложила ему должность премьера. Но согласно нашему законодательству, конституции, у нас парламентская республика. То есть должно вначале сформироваться парламентское большинство, которое предлагает кандидатуру премьер-министра президенту. В данном случае речь о том, что Майя Санду нам говорит, что не консультируясь ни с одной из фракций, она выдвигает кандидата", - сказал Цырдя.

Политик отметил, что Мунтяну не знают даже многие депутаты.

"Потому что он 20 лет как не живет в Молдове. Вот я политолог, лет 15-20 наблюдаю за политической жизнью Молдовы, я впервые узнал об этом человеке. Он жил до сих пор на Украине", - подчеркнул он.

Цырдя обратил внимание на то, что президент Молдавии нарушает закон уже не в первый раз.

"Во время парламентских выборов Майя Санду грубо нарушала закон, фактически открыто агитируя за партию "Действие и солидарность" (ПДС), которая находится у власти. Конституция запрещает это. Во-вторых, она фактически признала, что она формировала списки ПДС. Хотя это опять запрещено, согласно действующему законодательству, потому что президент должен быть аполитичен. Он не имеет права быть партийным чиновником или лидером", - пояснил политик.

По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе , тогда как оппозиция победила внутри страны. После утверждения Конституционным судом мандатов депутатов ПДС предстоит сформировать новый кабинет министров.