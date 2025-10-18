Рейтинг@Mail.ru
МККК получил останки израильского заложника от ХАМАС - РИА Новости, 18.10.2025
01:18 18.10.2025
МККК получил останки израильского заложника от ХАМАС
МККК получил останки израильского заложника от ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о том, что Международный комитет Красного Креста получил останки израильского заложника от... РИА Новости, 18.10.2025
в мире, израиль, сша, хамас, международный комитет красного креста (мккк), красный крест
МККК получил останки израильского заложника от ХАМАС

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о том, что Международный комитет Красного Креста получил останки израильского заложника от палестинского движения ХАМАС.
Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что извлекли из-под завалов в секторе Газа тело одного из погибших израильских заложников, оно будет передано Израилю.
Армия Израиля заявляла ранее в пятницу, что МККК направляется на юг сектора Газа для получения тела. "Согласно информации, полученной от Красного Креста, гроб с телом скончавшегося заложника поступил в его распоряжение, и его везут к израильским военным в секторе Газа", - говорится в публикации израильской армии.
Ранее газета Financial Times сообщила, что международная рабочая группа с участием ряда стран будет искать остающиеся в секторе Газа тела заложников.
Как писал портал Axios, Израиль сообщил США, что ХАМАС якобы предпринимает недостаточно усилий для обнаружения тел погибших израильских заложников, в связи с чем переход к следующему этапу соглашения по Газе пока невозможен.
На этой неделе движение передало израильской стороне тела девяти погибших заложников из 28, которые удерживались группировкой на момент вступления в силу соглашения о перемирии в секторе Газа. В ХАМАС заявляли, что им необходимо специальное оборудование, чтобы добраться до оставшихся тел погибших израильских заложников в секторе Газа.
Накануне МККК сообщил, что способствовал возвращению 20 заложников и 1809 заключённых, а также смог передать останки четырех заложников израильским властям.
