https://ria.ru/20251018/mkkk-2049023143.html
МККК получил останки израильского заложника от ХАМАС
МККК получил останки израильского заложника от ХАМАС - РИА Новости, 18.10.2025
МККК получил останки израильского заложника от ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о том, что Международный комитет Красного Креста получил останки израильского заложника от... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T01:18:00+03:00
2025-10-18T01:18:00+03:00
2025-10-18T01:18:00+03:00
в мире
израиль
сша
хамас
международный комитет красного креста (мккк)
красный крест
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg
https://ria.ru/20251017/khamas-2048749533.html
https://ria.ru/20251011/gaza-2047622816.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac2d9db9e898071d9c2b1bf41ee9023a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, хамас, международный комитет красного креста (мккк), красный крест
В мире, Израиль, США, ХАМАС, Международный комитет Красного Креста (МККК), Красный Крест
МККК получил останки израильского заложника от ХАМАС
ЦАХАЛ: МККК получил останки израильского заложника
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале
о том, что Международный комитет Красного Креста получил останки израильского заложника от палестинского движения ХАМАС.
Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС
) заявили, что извлекли из-под завалов в секторе Газа тело одного из погибших израильских заложников, оно будет передано Израилю
.
Армия Израиля заявляла ранее в пятницу, что МККК
направляется на юг сектора Газа для получения тела. "Согласно информации, полученной от Красного Креста
, гроб с телом скончавшегося заложника поступил в его распоряжение, и его везут к израильским военным в секторе Газа", - говорится в публикации израильской армии.
Ранее газета Financial Times сообщила, что международная рабочая группа с участием ряда стран будет искать остающиеся в секторе Газа тела заложников.
Как писал портал Axios, Израиль сообщил США
, что ХАМАС якобы предпринимает недостаточно усилий для обнаружения тел погибших израильских заложников, в связи с чем переход к следующему этапу соглашения по Газе пока невозможен.
На этой неделе движение передало израильской стороне тела девяти погибших заложников из 28, которые удерживались группировкой на момент вступления в силу соглашения о перемирии в секторе Газа. В ХАМАС заявляли, что им необходимо специальное оборудование, чтобы добраться до оставшихся тел погибших израильских заложников в секторе Газа.
Накануне МККК сообщил, что способствовал возвращению 20 заложников и 1809 заключённых, а также смог передать останки четырех заложников израильским властям.