В Минпромторге рассказали, кого не затронут новые правила утильсбора

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Новые правила расчета утильсбора на автомобили не коснутся тех импортеров, которые оплатили его до вступления в силу новой нормы, сообщил Минпромторг.
«
"В соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта акта, размещенного на портале regulation.gov.ru в сентябре. Напомним, что предлагаемые изменения не затронут именно тех импортеров, которые оплатили утильсбор до вступления в силу новой нормы", — рассказали в министерстве.
В "Рольфе" рассказали, на ком отразится изменение утильсбора
4 октября, 08:32
Там также опровергли сообщения об отсрочке нового механизма расчета утильсбора только для тех, кто оплатил его до 12 сентября 2025 года.
Минпромторг в сентябре подготовил проект, согласно которому базовая ставка утильсбора должна формироваться по типу и объему двигателя, но при этом нужно учитывать его мощность через коэффициент с прогрессивной шкалой. Льготный коэффициент при этом сохраняется для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования. Предложение должны были реализовать к 1 ноября.
Сейчас физлица, ввозящие машины для личного пользования возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров, платят 3,4 тысячи рублей утильсбора, собственники авто с пробегом старше трех лет — 5,2 тысячи рублей.
Глава "Деловой России" Алексей Репик направил письмо Мантурову с просьбой отсрочить вступление новых параметров из-за проблем с доставкой уже оплаченных авто. Во вторник вице-премьер поручил Минпромторгу отсрочить нововведения на месяц. Он выразил уверенность, что по этому вопросу удастся найти оптимальный вариант, который удовлетворит всех.
Мантуров поручил проработать отсрочку для новых правил утильсбора
14 октября, 11:33