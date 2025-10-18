В Минпромторге рассказали, кого не затронут новые правила утильсбора

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Новые правила расчета утильсбора на автомобили не коснутся тех импортеров, которые оплатили его до вступления в силу новой нормы, сообщил Минпромторг.

Там также опровергли сообщения об отсрочке нового механизма расчета утильсбора только для тех, кто оплатил его до 12 сентября 2025 года.