В Минпромторге рассказали, кого не затронут новые правила утильсбора
17:29 18.10.2025 (обновлено: 23:59 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/minpromtorg-2049116660.html
В Минпромторге рассказали, кого не затронут новые правила утильсбора
В Минпромторге рассказали, кого не затронут новые правила утильсбора - РИА Новости, 18.10.2025
В Минпромторге рассказали, кого не затронут новые правила утильсбора
Новые правила расчета утильсбора на автомобили не коснутся тех импортеров, которые оплатили его до вступления в силу новой нормы, сообщил Минпромторг. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T17:29:00+03:00
2025-10-18T23:59:00+03:00
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авто
экономика
https://ria.ru/20251004/utilsbor-2046323022.html
https://ria.ru/20251014/manturov-2048133207.html
россия
Новости
россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто, экономика
Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Авто, Экономика
В Минпромторге рассказали, кого не затронут новые правила утильсбора

Минпромторг: новый утильсбор не затронет оплативших до вступления нормы в силу

Министерство промышленности и торговли России
Министерство промышленности и торговли России - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Фото : Министерство промышленности и торговли РФ
Министерство промышленности и торговли России. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Новые правила расчета утильсбора на автомобили не коснутся тех импортеров, которые оплатили его до вступления в силу новой нормы, сообщил Минпромторг.
"В соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта акта, размещенного на портале regulation.gov.ru в сентябре. Напомним, что предлагаемые изменения не затронут именно тех импортеров, которые оплатили утильсбор до вступления в силу новой нормы", — рассказали в министерстве.
Машина - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В "Рольфе" рассказали, на ком отразится изменение утильсбора
4 октября, 08:32
Там также опровергли сообщения об отсрочке нового механизма расчета утильсбора только для тех, кто оплатил его до 12 сентября 2025 года.
Минпромторг в сентябре подготовил проект, согласно которому базовая ставка утильсбора должна формироваться по типу и объему двигателя, но при этом нужно учитывать его мощность через коэффициент с прогрессивной шкалой. Льготный коэффициент при этом сохраняется для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования. Предложение должны были реализовать к 1 ноября.

Сейчас физлица, ввозящие машины для личного пользования возрастом до трех лет и объемом двигателя до трех литров, платят 3,4 тысячи рублей утильсбора, собственники авто с пробегом старше трех лет — 5,2 тысячи рублей.

Глава "Деловой России" Алексей Репик направил письмо Мантурову с просьбой отсрочить вступление новых параметров из-за проблем с доставкой уже оплаченных авто. Во вторник вице-премьер поручил Минпромторгу отсрочить нововведения на месяц. Он выразил уверенность, что по этому вопросу удастся найти оптимальный вариант, который удовлетворит всех.
Покупатель осматривает машину - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Мантуров поручил проработать отсрочку для новых правил утильсбора
14 октября, 11:33
 
РоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)АвтоЭкономика
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
