Минобрнауки выработает рекомендации по внедрению инструментов ИИ

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минобрнауки РФ сформирует каталог наиболее эффективных практик использования искусственного интеллекта в системе высшего образования и выработает рекомендации по внедрению конкретных инструментов ИИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Уточняется, что Минобрнауки РФ совместно с экспертным сообществом проведен опрос по использованию технологий ИИ в системе высшего образования. В анкетировании приняли участие около 600 организаций высшего образования и научных организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

"На основе анализа полученных данных будет сформирован каталог наиболее эффективных практик использования ИИ в системе высшего образования и выработаны рекомендации по внедрению конкретных инструментов ИИ", - рассказали в министерстве.

По предварительным данным, 46% участников опроса на постоянной основе используют инструменты ИИ в одном или более процессах.

Наиболее широко технологии ИИ применяются в научно-исследовательской деятельности для проверки работ на антиплагиат (37%), с целью анализа больших данных (24%), в процессе библиографической проработки научной литературы (18%). Также организации высшего образования применяют технологии ИИ в управленческо-административных процессах (32%), продвижении и коммуникации (24%), учебной деятельности (23%).