18.10.2025
05:36 18.10.2025
Минобрнауки выработает рекомендации по внедрению инструментов ИИ
Минобрнауки выработает рекомендации по внедрению инструментов ИИ
Минобрнауки РФ сформирует каталог наиболее эффективных практик использования искусственного интеллекта в системе высшего образования и выработает рекомендации... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T05:36:00+03:00
2025-10-18T05:36:00+03:00
2025
Минобрнауки выработает рекомендации по внедрению инструментов ИИ

Минобрнауки создаст каталог эффективных практик использования ИИ в образовании

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минобрнауки РФ сформирует каталог наиболее эффективных практик использования искусственного интеллекта в системе высшего образования и выработает рекомендации по внедрению конкретных инструментов ИИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Уточняется, что Минобрнауки РФ совместно с экспертным сообществом проведен опрос по использованию технологий ИИ в системе высшего образования. В анкетировании приняли участие около 600 организаций высшего образования и научных организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
"На основе анализа полученных данных будет сформирован каталог наиболее эффективных практик использования ИИ в системе высшего образования и выработаны рекомендации по внедрению конкретных инструментов ИИ", - рассказали в министерстве.
По предварительным данным, 46% участников опроса на постоянной основе используют инструменты ИИ в одном или более процессах.
Наиболее широко технологии ИИ применяются в научно-исследовательской деятельности для проверки работ на антиплагиат (37%), с целью анализа больших данных (24%), в процессе библиографической проработки научной литературы (18%). Также организации высшего образования применяют технологии ИИ в управленческо-административных процессах (32%), продвижении и коммуникации (24%), учебной деятельности (23%).
Кроме того, наибольшую популярность приобретают технологии генеративного ИИ, применение которых позволяет повысить эффективность процессов и существенно сократить время на их реализацию.
