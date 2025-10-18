Минобрнауки прорабатывает целесообразность использования ИИ

https://ria.ru/20251018/minobrnauki-2049033609.html
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минобрнауки РФ прорабатывает целесообразность использования искусственного интеллекта в системе высшего образования и в научной деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Минобрнауки России в настоящее время всесторонне прорабатывается целесообразность использования инструментов ИИ в системе высшего образования и в обеспечении научной деятельности", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что следует учитывать риски внедрения инструментов ИИ, включая использование технологий генеративного ИИ в системе образования.
"Использование ИИ должно быть нацелено на минимизацию рутинной нагрузки обучающихся и способствовать развитию у них когнитивных способностей, социальных навыков и критического мышления", - заключили в Минобрнауки РФ.