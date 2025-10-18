Рейтинг@Mail.ru
Минобрнауки прорабатывает целесообразность использования ИИ - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:17 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/minobrnauki-2049033609.html
Минобрнауки прорабатывает целесообразность использования ИИ
Минобрнауки прорабатывает целесообразность использования ИИ - РИА Новости, 18.10.2025
Минобрнауки прорабатывает целесообразность использования ИИ
Минобрнауки РФ прорабатывает целесообразность использования искусственного интеллекта в системе высшего образования и в научной деятельности, сообщили РИА... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T04:17:00+03:00
2025-10-18T04:17:00+03:00
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021405162_11:0:1376:768_1920x0_80_0_0_d19e629d33137ed8449c8c1e2f0bc203.png
https://ria.ru/20251016/ii-2048640666.html
https://ria.ru/20251014/ii-2048235480.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021405162_210:0:1234:768_1920x0_80_0_0_af364e16be1338a033793825997f757f.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия
Технологии, Россия
Минобрнауки прорабатывает целесообразность использования ИИ

Минобрнауки прорабатывает целесообразность использования ИИ в вузах

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минобрнауки РФ прорабатывает целесообразность использования искусственного интеллекта в системе высшего образования и в научной деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Минобрнауки России в настоящее время всесторонне прорабатывается целесообразность использования инструментов ИИ в системе высшего образования и в обеспечении научной деятельности", - говорится в сообщении.
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Подросткам нужна защита при использовании ИИ, заявил глава OpenAI
16 октября, 15:30
В министерстве добавили, что следует учитывать риски внедрения инструментов ИИ, включая использование технологий генеративного ИИ в системе образования.
"Использование ИИ должно быть нацелено на минимизацию рутинной нагрузки обучающихся и способствовать развитию у них когнитивных способностей, социальных навыков и критического мышления", - заключили в Минобрнауки РФ.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Пузырь" из-за инвестиций в ИИ может лопнуть, предупредили в МВФ
14 октября, 17:54
 
ТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала