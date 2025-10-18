Минобрнауки прорабатывает целесообразность использования ИИ

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Минобрнауки РФ прорабатывает целесообразность использования искусственного интеллекта в системе высшего образования и в научной деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Минобрнауки России в настоящее время всесторонне прорабатывается целесообразность использования инструментов ИИ в системе высшего образования и в обеспечении научной деятельности", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что следует учитывать риски внедрения инструментов ИИ, включая использование технологий генеративного ИИ в системе образования.