Мерц раскрыл, что ему сказал Зеленский после встречи с Трампом

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский остался недоволен визитом в США, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова приводит N-tv.
«
"Визит прошел не так, как хотел Зеленский", — сказал он, ссылаясь на разговор с главой киевского режима.
Мерц добавил, что будет выступать за оказание европейской помощи Украине.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, во время "прямой и честной" беседы хозяин Белого дома ясно дал понять главе киевского режима, что он не получит дальнобойные ракеты. В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо".
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, во время "прямой и честной" беседы хозяин Белого дома ясно дал понять главе киевского режима, что он не получит дальнобойные ракеты. В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо".
Другие западные СМИ также отметили, что Зеленский не добился своих целей, среди которых было получение ракет Tomahawk.