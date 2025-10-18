Рейтинг@Mail.ru
В Мексике число жертв наводнений и оползней увеличилось до 72
01:49 18.10.2025
В Мексике число жертв наводнений и оползней увеличилось до 72
В Мексике число жертв наводнений и оползней увеличилось до 72
Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в центральных и восточных регионах Мексики, увеличилось до 72, сообщило... РИА Новости, 18.10.2025
В Мексике число жертв наводнений и оползней увеличилось до 72

Число жертв наводнений в Мексике достигло 72, без вести пропали 48 человек

© AP Photo / Felix MarquezПоследствия наводнения в Поса-Рика, штат Веракрус, Мексика
Последствия наводнения в Поса-Рика, штат Веракрус, Мексика - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Felix Marquez
Последствия наводнения в Поса-Рика, штат Веракрус, Мексика
МЕХИКО, 18 окт - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в центральных и восточных регионах Мексики, увеличилось до 72, сообщило правительство страны.
"Общее число погибших 72 человека, не найденными остаются 48", - говорится в обновлённом отчёте на сайте правительства Мексики.
По словам главы управления гражданской защиты Лауры Веласкес, наибольшие разрушения вызвали осадки, выпавшие 8 октября - до 280 миллиметров в штате Веракрус и 286 миллиметров в Пуэбле. Ливни привели к выходу рек из берегов, подтоплениям и оползням.
Наибольшее число жертв зафиксировано в штате Веракрус - 32 погибших и 14 пропавших без вести, в Идальго - 21 погибший и 29 ненайденных жителей, в Пуэбле - 18 погибших и пятеро пропавших. В штате Керетаро подтверждена гибель одного человека. Ранее власти сообщали о 64 погибших и 65 пропавших без вести.
Чрезвычайные службы и армейские подразделения продолжают поисково-спасательные операции и восстановление инфраструктуры в пострадавших муниципалитетах. По информации правительства, в ликвидации последствий стихии задействованы более 12 тысяч военнослужащих и спасателей. Электроснабжение восстановлено на 95% в пяти наиболее пострадавших штатах.
Сильнейшие осадки в последние недели затронули весь центральноамериканский регион. Спасатели Гондураса сообщили, что за это время число погибших в их стране достигло 15 человек. В столице Тегусигальпе объявлен красный уровень опасности, из-за оползней и наводнений в стране разрушены десятки и повреждены тысячи домов.
