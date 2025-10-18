В Мексике число жертв наводнений и оползней увеличилось до 72

МЕХИКО, 18 окт - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в центральных и восточных регионах Мексики, увеличилось до 72, сообщило правительство страны.

Чрезвычайные службы и армейские подразделения продолжают поисково-спасательные операции и восстановление инфраструктуры в пострадавших муниципалитетах. По информации правительства, в ликвидации последствий стихии задействованы более 12 тысяч военнослужащих и спасателей. Электроснабжение восстановлено на 95% в пяти наиболее пострадавших штатах.