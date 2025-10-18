https://ria.ru/20251018/medvedi-2049032392.html
На Сахалине отстрелили медведей, угрожающих дачникам
2025-10-18
Сахалин
происшествия
сахалин
сахалин
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт - РИА Новости. Специалисты отстрелили медведей, представлявших угрозу для дачников и садоводов в селе Вторая Падь Корсаковского района на Сахалине, сообщает региональное агентство лесного и охотничьего хозяйства.
По информации пресс-службы, члены оперативной группы по регулированию численности охотничьих ресурсов ведомства изъяли на прилегающей к дачным и садоводческим участкам территории три особи бурого медведя, одна из которых была ранена. Животные неоднократно выходили к людям, создавая реальную угрозу.
"Медведь - крайне осторожный и подвижный зверь, а обширная территория его перемещений серьезно осложняла проведение операции. Благодаря использованию привад и комплексу мероприятий, включавшему установку фотоловушек и постоянное наблюдение, все три особи были изъяты на безопасном расстоянии от жилых участков", - говорится в сообщении.
Пресс-служба подчеркивает, что основными причинами, привлекшими хищников, стали разбросанные вокруг товарищества пищевые отходы и мусор, а также непосредственная близость жилых участков к лесным массивам.