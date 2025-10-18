Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине отстрелили медведей, угрожающих дачникам - РИА Новости, 18.10.2025
04:08 18.10.2025
На Сахалине отстрелили медведей, угрожающих дачникам
На Сахалине отстрелили медведей, угрожающих дачникам - РИА Новости, 18.10.2025
На Сахалине отстрелили медведей, угрожающих дачникам
Специалисты отстрелили медведей, представлявших угрозу для дачников и садоводов в селе Вторая Падь Корсаковского района на Сахалине, сообщает региональное... РИА Новости, 18.10.2025
происшествия
сахалин
https://ria.ru/20250926/medvedi-2044470369.html
https://ria.ru/20251013/kamchatka-2047876892.html
сахалин
2025
происшествия, сахалин
Происшествия, Сахалин
На Сахалине отстрелили медведей, угрожающих дачникам

Трех медведей, терроризировавших дачников на юге Сахалина, отстрелили

© Pixabay / skeeze
Бурый медведь
© Pixabay / skeeze
Бурый медведь. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт - РИА Новости. Специалисты отстрелили медведей, представлявших угрозу для дачников и садоводов в селе Вторая Падь Корсаковского района на Сахалине, сообщает региональное агентство лесного и охотничьего хозяйства.
По информации пресс-службы, члены оперативной группы по регулированию численности охотничьих ресурсов ведомства изъяли на прилегающей к дачным и садоводческим участкам территории три особи бурого медведя, одна из которых была ранена. Животные неоднократно выходили к людям, создавая реальную угрозу.
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Петропавловске-Камчатском предупредили об опасности выхода медведей
26 сентября, 04:06
"Медведь - крайне осторожный и подвижный зверь, а обширная территория его перемещений серьезно осложняла проведение операции. Благодаря использованию привад и комплексу мероприятий, включавшему установку фотоловушек и постоянное наблюдение, все три особи были изъяты на безопасном расстоянии от жилых участков", - говорится в сообщении.
Пресс-служба подчеркивает, что основными причинами, привлекшими хищников, стали разбросанные вокруг товарищества пищевые отходы и мусор, а также непосредственная близость жилых участков к лесным массивам.
Медвежата - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
На Камчатке после прикормки медведей в дикой природе проведут проверку
13 октября, 06:29
 
ПроисшествияСахалин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
