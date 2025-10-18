На Сахалине отстрелили медведей, угрожающих дачникам

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 окт - РИА Новости. Специалисты отстрелили медведей, представлявших угрозу для дачников и садоводов в селе Вторая Падь Корсаковского района на Сахалине, сообщает региональное агентство лесного и охотничьего хозяйства.

По информации пресс-службы, члены оперативной группы по регулированию численности охотничьих ресурсов ведомства изъяли на прилегающей к дачным и садоводческим участкам территории три особи бурого медведя, одна из которых была ранена. Животные неоднократно выходили к людям, создавая реальную угрозу.

"Медведь - крайне осторожный и подвижный зверь, а обширная территория его перемещений серьезно осложняла проведение операции. Благодаря использованию привад и комплексу мероприятий, включавшему установку фотоловушек и постоянное наблюдение, все три особи были изъяты на безопасном расстоянии от жилых участков", - говорится в сообщении.