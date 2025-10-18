Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал о возможностях усовершенствованного вооружения - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 18.10.2025 (обновлено: 20:35 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/medvedev-2049138822.html
Медведев рассказал о возможностях усовершенствованного вооружения
Медведев рассказал о возможностях усовершенствованного вооружения - РИА Новости, 18.10.2025
Медведев рассказал о возможностях усовершенствованного вооружения
Усовершенствованные вооружения РФ должны обеспечить новые возможности для уничтожения объектов противника в глубине обороны, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T20:34:00+03:00
2025-10-18T20:35:00+03:00
безопасность
россия
астраханская область
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049138038_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_2feef853cfc1dfdd253e10ddc9cd9661.jpg
https://ria.ru/20251018/ispytanija-2049136853.html
россия
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049138038_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d1cd6a26a7f57c18300df1305bc3e2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, астраханская область, дмитрий медведев
Безопасность, Россия, Астраханская область, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о возможностях усовершенствованного вооружения

Медведев: улучшенные вооружения расширят возможности против объектов противника

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев наблюдает за ходом испытаний перспективных образцов вооружения на полигоне Капустин Яр
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев наблюдает за ходом испытаний перспективных образцов вооружения на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев наблюдает за ходом испытаний перспективных образцов вооружения на полигоне Капустин Яр
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Усовершенствованные вооружения РФ должны обеспечить новые возможности для уничтожения объектов противника в глубине обороны, сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев сообщил в Max, что посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области.
"Мы продолжаем работу над повышением точности и дальности применения наших высокоточных средств поражения, выпускаемых в нашей оборонной промышленности, чтобы обеспечить новые возможности для уничтожения объектов противника, включая объекты, которые находятся в глубине обороны", - сообщил Медведев.
Медведев на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
На полигоне Капустин Яр прошли испытания перспективных вооружений
Вчера, 20:17
 
БезопасностьРоссияАстраханская областьДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала