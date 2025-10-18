https://ria.ru/20251018/medvedev-2049138822.html
Медведев рассказал о возможностях усовершенствованного вооружения
Медведев рассказал о возможностях усовершенствованного вооружения - РИА Новости, 18.10.2025
Медведев рассказал о возможностях усовершенствованного вооружения
Усовершенствованные вооружения РФ должны обеспечить новые возможности для уничтожения объектов противника в глубине обороны, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T20:34:00+03:00
2025-10-18T20:34:00+03:00
2025-10-18T20:35:00+03:00
безопасность
россия
астраханская область
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049138038_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_2feef853cfc1dfdd253e10ddc9cd9661.jpg
https://ria.ru/20251018/ispytanija-2049136853.html
россия
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049138038_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d1cd6a26a7f57c18300df1305bc3e2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, астраханская область, дмитрий медведев
Безопасность, Россия, Астраханская область, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о возможностях усовершенствованного вооружения
Медведев: улучшенные вооружения расширят возможности против объектов противника
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Усовершенствованные вооружения РФ должны обеспечить новые возможности для уничтожения объектов противника в глубине обороны, сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев
сообщил в Max
, что посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области
.
"Мы продолжаем работу над повышением точности и дальности применения наших высокоточных средств поражения, выпускаемых в нашей оборонной промышленности, чтобы обеспечить новые возможности для уничтожения объектов противника, включая объекты, которые находятся в глубине обороны", - сообщил Медведев.