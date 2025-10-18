Медведев предложил обсудить вопросы ПВО и противодействия БПЛА

"Давайте мы сейчас это все обсудим, включая и конечно то, что является весьма актуальным для наших населенных пунктов, и не только для линии боевого соприкосновения, а именно защиту от нападения противника на гражданские объекты. Ну и, соответственно, развитие ПВО и противодействие беспилотным летательным аппаратам", - сказал он.