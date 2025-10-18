Рейтинг@Mail.ru
Медведев предложил обсудить вопросы ПВО и противодействия БПЛА
20:28 18.10.2025 (обновлено: 20:34 18.10.2025)
Медведев предложил обсудить вопросы ПВО и противодействия БПЛА
Медведев предложил обсудить вопросы ПВО и противодействия БПЛА
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения полигона Капустин Яр предложил обсудить вопросы развития ПВО и противодействия беспилотникам. РИА Новости, 18.10.2025
безопасность
россия
дмитрий медведев
технологии
россия
безопасность, россия, дмитрий медведев, технологии
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, Технологии
Медведев предложил обсудить вопросы ПВО и противодействия БПЛА

Медведев на полигоне Капустин Яр предложил обсудить вопросы противодействия БПЛА

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения полигона Капустин Яр предложил обсудить вопросы развития ПВО и противодействия беспилотникам.
Медведев сообщил, что посетил полигон Капустин Яр, где состоялись испытания перспективных образцов вооружения. Замглавы Совбеза отметил, что в ходе испытаний были представлены результаты проделанной за полгода работы по совершенствованию вооружения.
"Давайте мы сейчас это все обсудим, включая и конечно то, что является весьма актуальным для наших населенных пунктов, и не только для линии боевого соприкосновения, а именно защиту от нападения противника на гражданские объекты. Ну и, соответственно, развитие ПВО и противодействие беспилотным летательным аппаратам", - сказал он.
Видеозапись посещения полигона Медведев опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Медведев рассказал о работе по повышению дальности средств поражения
БезопасностьРоссияДмитрий МедведевТехнологии
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
