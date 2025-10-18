https://ria.ru/20251018/medvedev-2049138201.html
Медведев предложил обсудить вопросы ПВО и противодействия БПЛА
Медведев на полигоне Капустин Яр предложил обсудить вопросы противодействия БПЛА
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения полигона Капустин Яр предложил обсудить вопросы развития ПВО и противодействия беспилотникам.
Медведев
сообщил, что посетил полигон Капустин Яр, где состоялись испытания перспективных образцов вооружения. Замглавы Совбеза отметил, что в ходе испытаний были представлены результаты проделанной за полгода работы по совершенствованию вооружения.
"Давайте мы сейчас это все обсудим, включая и конечно то, что является весьма актуальным для наших населенных пунктов, и не только для линии боевого соприкосновения, а именно защиту от нападения противника на гражданские объекты. Ну и, соответственно, развитие ПВО и противодействие беспилотным летательным аппаратам", - сказал он.
Видеозапись посещения полигона Медведев опубликовал на своей странице в соцсети
"ВКонтакте".