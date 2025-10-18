Медведев прокомментировал слова Трампа о победе России и Украины

«

"Трамп во время встречи с плаксивым попрошайкой сказал очевидную, но довольно любопытную вещь: "Пусть Россия и Украина признают себя победителями в конфликте". Да, так часто бывает по итогам военных столкновений. Но это не наш случай", - написал Медведев в своем Telegram-канале.