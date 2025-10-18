Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал слова Трампа о победе России и Украины
Специальная военная операция на Украине
 
16:39 18.10.2025
Медведев прокомментировал слова Трампа о победе России и Украины
Медведев прокомментировал слова Трампа о победе России и Украины - РИА Новости, 18.10.2025
Медведев прокомментировал слова Трампа о победе России и Украины
Тезис президента США Дональда Трампа о признании РФ и Украины победителями не работает, поскольку окончание боевых действий приведет к смерти киевского режима,... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T16:39:00+03:00
2025-10-18T16:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
дмитрий медведев
россия
украина
сша
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал слова Трампа о победе России и Украины

Медведев: тезис Трампа о признании России и Украины победителями не работает

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Тезис президента США Дональда Трампа о признании РФ и Украины победителями не работает, поскольку окончание боевых действий приведет к смерти киевского режима, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«

"Трамп во время встречи с плаксивым попрошайкой сказал очевидную, но довольно любопытную вещь: "Пусть Россия и Украина признают себя победителями в конфликте". Да, так часто бывает по итогам военных столкновений. Но это не наш случай", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, дело не только в том, что России нужна победа с известными всем условиями.
"Дело и в том, что нынешняя бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома ни при каких условиях. И наркоупырь со товарищи это отлично понимает. Утрату территорий ему не простят не только оголтелые хохлонацисты, но и политконкуренты. Поэтому окончание войны – смерть режиму. Так что тезис Трампа здесь не работает", - пояснил Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Зачем нужны переговоры Путина с Трампом
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампДмитрий Медведев
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
