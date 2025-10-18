Медведев прокомментировал слова Трампа о победе России и Украины

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Тезис президента США Дональда Трампа о признании РФ и Украины победителями не работает, поскольку окончание боевых действий приведет к смерти киевского режима, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«
"Трамп во время встречи с плаксивым попрошайкой сказал очевидную, но довольно любопытную вещь: "Пусть Россия и Украина признают себя победителями в конфликте". Да, так часто бывает по итогам военных столкновений. Но это не наш случай", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, дело не только в том, что России нужна победа с известными всем условиями.
"Дело и в том, что нынешняя бандеровская банда не будет признана победителем у себя дома ни при каких условиях. И наркоупырь со товарищи это отлично понимает. Утрату территорий ему не простят не только оголтелые хохлонацисты, но и политконкуренты. Поэтому окончание войны – смерть режиму. Так что тезис Трампа здесь не работает", - пояснил Медведев.
