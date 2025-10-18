Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал итоги поездки Зеленского в США - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 18.10.2025 (обновлено: 16:35 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/medvedev-2049106030.html
Медведев прокомментировал итоги поездки Зеленского в США
Медведев прокомментировал итоги поездки Зеленского в США - РИА Новости, 18.10.2025
Медведев прокомментировал итоги поездки Зеленского в США
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал аксиомой тот факт, что России нужна победа в конфликте на Украине с известными всем условиями. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T16:34:00+03:00
2025-10-18T16:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дмитрий медведев
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049052469_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f56897b7c06bd347668bbdd8cbb230dc.jpg
https://ria.ru/20251018/zelenskiy-2049042237.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049052469_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_9acf856198d362d503fc8ec6ceda56a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, дмитрий медведев, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Медведев прокомментировал итоги поездки Зеленского в США

Медведев назвал аксиомой, что России нужна победа с известными всем условиями

© AP Photo / Alex BrandonВстреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал аксиомой тот факт, что России нужна победа в конфликте на Украине с известными всем условиями.
Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал состоявшуюся в Вашингтоне встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
"Трамп во время встречи с плаксивым попрошайкой сказал очевидную, но довольно любопытную вещь: "Пусть Россия и Украина признают себя победителями в конфликте". Да, так часто бывает по итогам военных столкновений, но это не наш случай. И дело не только в том, что нам нужна победа с известными всем условиями. Это аксиома", - отметил зампред СБ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Россия на коленях: Зеленский вышел со встречи с Трампом главным победителем
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДмитрий МедведевДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала