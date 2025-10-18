https://ria.ru/20251018/medvedev-2049106030.html
Медведев прокомментировал итоги поездки Зеленского в США
Медведев прокомментировал итоги поездки Зеленского в США - РИА Новости, 18.10.2025
Медведев прокомментировал итоги поездки Зеленского в США
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал аксиомой тот факт, что России нужна победа в конфликте на Украине с известными всем условиями. РИА Новости, 18.10.2025
Медведев назвал аксиомой, что России нужна победа с известными всем условиями