Украину продолжат накачивать оружием, заявил Медведев - РИА Новости, 18.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:32 18.10.2025 (обновлено: 16:34 18.10.2025)
Украину продолжат накачивать оружием, заявил Медведев
Украину продолжат накачивать оружием, заявил Медведев

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Отказ президента США Дональда Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk – это совсем не конец накачки Киева новым оружием, России нужно быть готовой к любому развитию событий, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Как подчеркивает телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.
"Но это, конечно, совсем не конец накачки Киева новым оружием. Продолжение следует, и нам надо быть готовыми к любому развитию событий", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Заголовок открываемого материала