Украину продолжат накачивать оружием, заявил Медведев
Украину продолжат накачивать оружием, заявил Медведев - РИА Новости, 18.10.2025
Украину продолжат накачивать оружием, заявил Медведев
Отказ президента США Дональда Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk – это совсем не конец накачки Киева новым оружием, России нужно быть готовой к любому... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T16:32:00+03:00
2025-10-18T16:32:00+03:00
2025-10-18T16:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
дмитрий медведев
владимир зеленский
дональд трамп
украина
киев
россия
Новости
ru-RU
