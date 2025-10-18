Рейтинг@Mail.ru
Эррол Маск назвал Большой театр выдающимся - РИА Новости, 18.10.2025
07:58 18.10.2025
Эррол Маск назвал Большой театр выдающимся
Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, в беседе с РИА Новости восхитился красотой Большого театра и назвал его выдающимся. РИА Новости, 18.10.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
москва, лондон, дели, эррол маск, илон маск, маргарита симоньян, большой театр
Москва, Лондон, Дели, Эррол Маск, Илон Маск, Маргарита Симоньян, Большой театр, Общество
© РИА Новости / Андрей БабушкинЗрительный зал Большого театра в Москве
© РИА Новости / Андрей Бабушкин
Зрительный зал Большого театра в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, в беседе с РИА Новости восхитился красотой Большого театра и назвал его выдающимся.
"Он прекрасен. Невероятно прекрасен. Большой театр, конечно, выдающийся", - заявил он.
Отец Илона Маска сравнил Москву с Вашингтоном и Лондоном
Вчера, 07:45
В пятницу в Большом театре в Москве прошло празднование 20-летия международного канала RT. На мероприятии по случаю юбилея присутствовали многие известные артисты и политические фигуры.
Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает семь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском и русском языках. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.
Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начинает работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели.
За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и Кубу. По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к одному миллиарду зрителей по всему миру.
Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях RT продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря так называемым "партизанским проектам". В 2020 RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 миллиарда. За 2024-2025 годы проекты RT на испанском набрали более 10 миллиардов просмотров видео. В июне 2025 был поставлен рекорд - 1 миллиард видеопросмотров за месяц.
Отец Илона Маска Эррол Маск во время пресс-подхода на Форуме будущего 2050 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Отец Илона Маска восхитился красотой российских женщин
1 сентября, 13:10
 
Москва Лондон Дели Эррол Маск Илон Маск Маргарита Симоньян Большой театр
 
 
