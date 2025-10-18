https://ria.ru/20251018/mask-2049041517.html
Отец Илона Маска назвал ЕС гнусной организацией
Отец Илона Маска назвал ЕС гнусной организацией - РИА Новости, 18.10.2025
Отец Илона Маска назвал ЕС гнусной организацией
Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, считает, что Европейский союз — гнусная организация, которая, по его мнению, не должна существовать. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T07:22:00+03:00
2025-10-18T07:22:00+03:00
2025-10-18T10:41:00+03:00
в мире
илон маск
евросоюз
эррол маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20250901/zelenskiy-2038838766.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илон маск, евросоюз, эррол маск
В мире, Илон Маск, Евросоюз, Эррол Маск
Отец Илона Маска назвал ЕС гнусной организацией
Эррол Маск назвал Евросоюз гнусной организацией, которая не должна существовать
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, считает, что Европейский союз — гнусная организация, которая, по его мнению, не должна существовать.
"Европейский союз, на мой взгляд, является гнусной организацией. Его не должно быть, и это ошибка с самого начала. У его нет реальной власти, его не должно существовать", — заявил он РИА Новости.