Отец Илона Маска назвал ЕС гнусной организацией - РИА Новости, 18.10.2025
07:22 18.10.2025 (обновлено: 10:41 18.10.2025)
Отец Илона Маска назвал ЕС гнусной организацией
Отец Илона Маска назвал ЕС гнусной организацией - РИА Новости, 18.10.2025
Отец Илона Маска назвал ЕС гнусной организацией
Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, считает, что Европейский союз — гнусная организация, которая, по его мнению, не должна существовать. РИА Новости, 18.10.2025
Отец Илона Маска назвал ЕС гнусной организацией

Эррол Маск назвал Евросоюз гнусной организацией, которая не должна существовать

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, считает, что Европейский союз — гнусная организация, которая, по его мнению, не должна существовать.
"Европейский союз, на мой взгляд, является гнусной организацией. Его не должно быть, и это ошибка с самого начала. У его нет реальной власти, его не должно существовать", — заявил он РИА Новости.
Отец Илона Маска Эррол Маск во время пресс-подхода на Форуме будущего 2050 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Отец Илона Маска назвал Зеленского диктатором
1 сентября, 13:14
 
